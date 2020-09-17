Делегация АО «ТГК-16» прибыла в Алтайский край с рабочим визитом

Фото: инновационный портал Алтайского края

Для изучения потенциала региональных предприятий Барнаул посетила с официальным визитом делегация АО «ТГК-16». Мероприятие проходит в рамках реализации соглашения о сотрудничестве между правительством Алтайского края и Республики Татарстан. Программа рассчитана на два дня, в течение которых запланированы встречи с сотрудниками краевых компаний ЗАО «Редукционно-охладительные установки», ООО «СКБ Котельных установок», ООО «Сибэнергомаш-БКЗ», ООО «Производственное объединение «Межрегионэнергосервис».

Делегация татарстанской энергокомпании провела технический аудит производственных площадок, познакомилась с продукцией и инновационными разработками. Главной темой посещения стало обсуждение перспектив реализации партнерских отношений, в том числе по вопросам увеличения объемов поставок продукции Алтайского края для нужд энергетической отрасли Татарстана.