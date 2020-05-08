Энергокомпания «ТГК-16» поздравила ветеранов с Днем Победы

Фото: Ринат Назметдинов

Накануне 75-летия Победы в Великой Отечественной войне сотрудники АО «ТГК-16» поздравили с праздником ветеранов и тружеников тыла, работавших на Казанской ТЭЦ-3 и Нижнекамской ТЭЦ-1. Компания вручила им продуктовые корзины и букеты цветов.

Забота о ветеранах войны и тружениках тыла — важная часть социальной политики ТГК-16. Сегодня компания поддерживает 17 ветеранов. Их регулярно навещают, а также оказывают помощь и поддержку.

— В этом году в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне для ветеранов были запланированы праздничные мероприятия на станциях. Но жизнь внесла свои коррективы. Пришлось отложить мероприятия до окончания эпидемии. Средства, которые запланированы на воплощение этой программы, с одобрения руководства и акционеров Группы, направили на материальную поддержку, увеличение подарков и продуктовых наборов участникам Великой Отечественной войны и труженикам тыла, — рассказал «Реальному времени» генеральный директор ТГК-16 Эдуард Галеев.

Он также поздравил ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла:

Дорогие ветераны! Уважаемые коллеги! От лица всех энергетиков АО «ТГК-16» сердечно поздравляю вас с великим праздником — наступающим Днем Победы! 9 мая — дата, о которой будет помнить каждое поколение нашей страны.

В этом году мы отмечаем 75-летнюю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. Для нашего народа этот день — больше чем годовщина окончания самой жесткой и кровопролитной войны в истории человечества. Это символ единения и величайшего героизма миллионов людей, спасших мир от ужасов фашизма. Пример беззаветной любви к Родине, готовности ценой собственной жизни защищать ее свободу и независимость.

Мы свято чтим память о подвигах всех, кто доблестно сражался на полях Великой Отечественной войны, самоотверженно трудился в тылу, боролся за жизнь в фашистских концлагерях.

Отдельно хочу обратиться к ветеранам-энергетикам, к тем, кто в условиях войны обеспечивал фронт топливом, а промышленность и сельское хозяйство — электроэнергией и теплом. Без вашего вклада достижение Победы было бы невозможным! А ваш труд и героические свидетельства тех лет — бесценный опыт и пример для подражания!

Мы благодарим всех, кто в послевоенные годы возрождал страну. Спасибо за ваш созидательный труд, за все, что вы сделали для будущего. Дорогие ветераны! Низкий поклон всем вам! Ваш сильных дух и несгибаемое мужество навсегда останутся образцом для всех поколений. Мы в неоплатном долгу перед каждым из вас.

Крепкого здоровья, счастья, благополучия, добра и мирного неба над головой! С праздником! С Днем Победы!

