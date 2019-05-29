Команда ТГК-16 взяла серебро в «Кубке Победы» по мини-футболу

Фото: ТГК-16

Команда АО «ТГК-16» по мини-футболу «Энергия» заняла второе место в турнире по мини-футболу среди любительских команд «Кубок Победы», прошедшем в эти выходные в Москве. Турнир проходил в академии «Спартак» им. Ф. Черенкова.

Всего в турнире принимало участие 18 команд — в течение дня каждая команда сыграла несколько матчей, чтобы определить победителя сначала в своей группе, а затем среди чемпионов групп. По результатам игр команда АО «ТГК-16» «Энергия», став чемпионом в своей группе, заняла второе место, уступив команде АО «Калугаприбор».

По результатам турнира также наградили лучших игроков. Приз в номинации «Лучший вратарь» получил игрок команды ТГК-16 Евгений Мусолин.

Согласно заявлениям организаторов, цель соревнования — развитие спортивной корпоративной культуры предприятий, формирование здорового образа жизни у сотрудников и популяризация футбола в нашей стране.

Как рассказал капитан команды Кирилл Киреев, подобные достижения — это результат упорных тренировок.

— Командный дух нужен везде — и в спорте, и в работе, и в жизни. Спортивные достижения бывают в сильном и сплоченном коллективе, который объединяет не только работа, но и общие увлечения, — подчеркивает Кирилл Киреев.

Ранее команда АО «ТГК-16» в очередной раз выиграла турнир по мини-футболу на кубок М.Ф. Аскарова в рамках XX Спартакиады Электропрофсоюза РТ ВЭП, обойдя 30 команд предприятий энергетики Татарстана.

Партнерский материал