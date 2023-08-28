ТГК-16: обновление мощностей

Четыре паровые турбины Генерирующей компании ТАИФа — уже в процессе обновления по госпрограмме КОММод, две — на очереди

Фото: Роман Хасаев/realnoevremya.ru

Максимум пользы при минимуме вложений: компания «ТГК-16» — активный участник госпрограммы по модернизации генерирующих мощностей КОММод (конкурентный отбор проектов модернизации). Шесть паровых турбин получили право на обновление. Подробности — в материале «Реального времени».

С учетом недостатков

КОММод — уже вторая государственная программа по обновлению устаревших, выработавших или существенно снизивших свой ресурс из-за технического износа мощностей генерации электрической и тепловой энергии.

АО «ТГК-16» — активный участник госпрограммы КОММод по модернизации генерирующих мощностей. Максим Платонов/realnoevremya.ru

Первая программа — ДПМ (Договор о предоставлении мощности), стартовала в 2010-м и за 10 лет позволила ввести в эксплуатацию 136 обновленных энергоблоков, суммарной мощностью 30 ГВт. Единственным недостатком программы, призванной простимулировать инвестиции в модернизацию генерирующего оборудования для повышения эффективности отрасли и снижения издержек, оказалось отсутствие требований по локализации производства устанавливаемого оборудования. Как следствие, большая часть приобретаемого оборудования оказалась импортной, а вложенные средства осели на счетах зарубежных компаний.

Однако несомненная польза от программы есть: первое — модернизация состоялась, второе — отечественные производства генерирующего оборудования — паровых турбин и турбогенераторов — активно включились в гонку конкуренций и вскоре были готовы озвучивать свои предложения.

Эдуард Галеев: «Для включения в госпрограмму, мощности должны отвечать ряду критериев». Роман Хасаев/realnoevremya.ru

В 2019 году правительством России была одобрена новая госпрограмма по конкурентному отбору проектов для модернизации (КОММод). О требованиях к претендентам в одном из интервью «Реальному времени» рассказал генеральный директор АО «ТГК-16» Эдуард Галеев:

— Генерирующие объекты должны отвечать критериям отбора, указанным в постановлении правительства (№43 от 25.01.19 «О проведении отборов проектов модернизации генерирующих объектов тепловых электростанций»). Срок эксплуатации котлоагрегатов должен составлять не менее 40 лет от даты выпуска до года поставки мощности. В отборе могут участвовать только паровые турбины со сроком наработки более 220 тысяч часов и показателем востребованности оборудования не менее 0.4.

Одно из ключевых требований к оборудованию в рамках госпрограммы КОММод — не менее чем 90% локализация производства в России. Максим Платонов/realnoevremya.ru.

Кроме того, одним из ключевых требований по новой госпрограмме стала не менее чем 90%-ная российская локализация производства, приобретаемого в рамках модернизации оборудования.

Первые модернизированные турбины заработают уже в 2025 году

Критериям отбора мощностей на ТГК-16 отвечают почти все турбины и в Нижнекамске, и в Казани, потому компания сразу приняла решение об участии в программе. На отбор проектов с началом поставки мощности в 2025 году были отправлены четыре заявки. И все они прошли и конкурсный отбор, и правительственную комиссию. Три инвестиционных проекта расположены на Нижнекамской ТЭЦ (ПТК-1):

паровая турбина ПТ-60-130/13 с генератором №2. На ней предстоит техническое перевооружение с заменой ЦВД и регенеративных подогревателей;

паровая турбина Р-100-130/15 с генератором №3. Будет произведена комплексная замена паровой турбины;

паровая турбина Т-100/120-130/15 с генератором №5. Планируется техническое перевооружение турбины с заменой ЦВД.

Еще одна паровая турбина — Т-50-130-1 с генератором №3 — работает на Казанской ТЭЦ-3. Там также предстоит техническое перевооружение турбины с заменой ЦВД.

Одна из модернизируемых мощностей — паровая турбина Т-50-130-1 с генератором №3 на казанской ТЭЦ-3. Максим Платонов/realnoevremya.ru

— По регламентам КОММод, уже в 2025 году все эти объекты должны быть реализованы и дать первый мегаватт мощности. Однако, программой предусмотрена возможность корректировки сроков ввода в эксплуатацию объектов. В России не так много заводов, способных производить нужное для большой энергетики оборудование, а станций, на которых востребованы турбины — очень много. Мы воспользовались этой возможностью и перенесли на 2026 год два объекта, — сообщил журналисту «Реального времени» заместитель начальника отдела инвестиций и развития АО «ТГК-16» Марат Гимадиев.

Марат Гимадиев: «В России пока не так много заводов, способных производить нужное для энергетики оборудование». предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой АО «ТГК-16»

По его словам, для первых двух объектов, которые планируется ввести в эксплуатацию уже в 2025 году, в АО «Уральский турбинный завод» (г.Екатеринбург) и расположенном там же предприятии АО «УК ТЭС», уже завершают изготовление цилиндров паровых турбин.

— Наши специалисты периодически посещают заводы, осуществляют входной контроль и приемку оборудования. К концу текущего года оборудование должно поступить на станцию, и где-то в апреле 2024 года начнется демонтаж старого оборудования, монтаж нового, к концу 2024 должны начаться пуско-наладочные работы нового оборудования. Первая поставка мощности — на Казанской ТЭЦ-3 с паровой турбины Т-50-130-1 ст. №3, запланирована на 1 января 2025 года. Вторая турбина, которая даст мощность, будет Т-100/120-130/15 ст.№5 Нижнекамской ТЭЦ (ПТК-1). Предварительная дата ввода в эксплуатацию — 1 апреля 2025 года. То есть турбины начнут работать практически одновременно, — обозначил сроки Марат Гимадиев.

Четыре пишем, два в уме

2026 год обещает для АО «ТГК-16» быть насыщенным на события: ожидается ввод в эксплуатацию сразу двух нижнекамских паровых турбин, модернизация которых была отсрочена на год.

В 2027-м и тоже на Нижнекамской ТЭЦ (ПТК-1) планируется завершить модернизацию еще одной паровой турбины — Р-100-130/15 с генератором №8. Она вошла в следующий этап КОММод и к этому времени планируется ее полностью заменить на новую.

Заводы-изготовители оборудования уже завершают работу над двумя паровыми турбинами для «ТГК-16». предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой АО «ТГК-16»

В этап КОММод-2028, и также с полной заменой на новое оборудование, вошла еще одна турбина нижнекамского предприятия «ТГК-16» — Р-100-130/15 с генератором №11.

Генерирующая компания АО «ТГК-16» Группы ТАИФ планирует продолжить свое участие в госпрограмме.

Представители генерирующей компании Группы ТАИФ осуществляют контроль качества исполнения заказанного оборудования. предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой АО «ТГК-16»

По итогам завершения только этих — уже реализуемых и запланированных работ по модернизации генерирующего оборудования, «ТГК-16» на период до 2035 года ожидает существенного повышения эффективности по целому ряду направлений. Так:

потребление условного топлива должно сократиться примерно на 7 730 тонн в год;

снижение выбросов СО2 по каждому из модернизированных объектов должно снизиться на 51,611 тыс. тонн в год;

общий износ турбинного оборудования генерирующей компании в целом снизится на 21% — до 52% против нынешних 73%;

возрастет надежность и безопасность эксплуатации станций в целом;

номинальная мощность одной из модернизируемых турбин Нижнекамской ТЭЦ (ПТК-1) вырастет на 2 МВт.

Эдуард Галеев: «В программу ДПМ необходимо включать и газовые турбины». Реклама АО «ТГК-16». Роман Хасаев/realnoevremya.ru

АО «ТГК-16» рассматривает возможности участия и в следующих госпрограммах по модернизации генерирующего оборудования. Генеральный директор компании Эдуард Галеев в одной из бесед с журналистом «Реального времени» отмечал:

— Считаю, что в программу ДПМ надо включить как можно больше газовых турбин, что позволит усилить развитие энергетики России в этом направлении.

Пока в России не так много производителей подобного оборудования. Но опыт первой программы ДПМ и тот эффект, который программа оказала на развитие отечественной индустрии изготовления паровых турбин, позволяет надеяться на то, что и в этом вопросе будут серьезные подвижки.