ТГК-16: обновление мощностей
Четыре паровые турбины Генерирующей компании ТАИФа — уже в процессе обновления по госпрограмме КОММод, две — на очереди
Максимум пользы при минимуме вложений: компания «ТГК-16» — активный участник госпрограммы по модернизации генерирующих мощностей КОММод (конкурентный отбор проектов модернизации). Шесть паровых турбин получили право на обновление. Подробности — в материале «Реального времени».
С учетом недостатков
КОММод — уже вторая государственная программа по обновлению устаревших, выработавших или существенно снизивших свой ресурс из-за технического износа мощностей генерации электрической и тепловой энергии.
Первая программа — ДПМ (Договор о предоставлении мощности), стартовала в 2010-м и за 10 лет позволила ввести в эксплуатацию 136 обновленных энергоблоков, суммарной мощностью 30 ГВт. Единственным недостатком программы, призванной простимулировать инвестиции в модернизацию генерирующего оборудования для повышения эффективности отрасли и снижения издержек, оказалось отсутствие требований по локализации производства устанавливаемого оборудования. Как следствие, большая часть приобретаемого оборудования оказалась импортной, а вложенные средства осели на счетах зарубежных компаний.
Однако несомненная польза от программы есть: первое — модернизация состоялась, второе — отечественные производства генерирующего оборудования — паровых турбин и турбогенераторов — активно включились в гонку конкуренций и вскоре были готовы озвучивать свои предложения.
В 2019 году правительством России была одобрена новая госпрограмма по конкурентному отбору проектов для модернизации (КОММод). О требованиях к претендентам в одном из интервью «Реальному времени» рассказал генеральный директор АО «ТГК-16» Эдуард Галеев:
— Генерирующие объекты должны отвечать критериям отбора, указанным в постановлении правительства (№43 от 25.01.19 «О проведении отборов проектов модернизации генерирующих объектов тепловых электростанций»). Срок эксплуатации котлоагрегатов должен составлять не менее 40 лет от даты выпуска до года поставки мощности. В отборе могут участвовать только паровые турбины со сроком наработки более 220 тысяч часов и показателем востребованности оборудования не менее 0.4.
Кроме того, одним из ключевых требований по новой госпрограмме стала не менее чем 90%-ная российская локализация производства, приобретаемого в рамках модернизации оборудования.
Первые модернизированные турбины заработают уже в 2025 году
Критериям отбора мощностей на ТГК-16 отвечают почти все турбины и в Нижнекамске, и в Казани, потому компания сразу приняла решение об участии в программе. На отбор проектов с началом поставки мощности в 2025 году были отправлены четыре заявки. И все они прошли и конкурсный отбор, и правительственную комиссию. Три инвестиционных проекта расположены на Нижнекамской ТЭЦ (ПТК-1):
- паровая турбина ПТ-60-130/13 с генератором №2. На ней предстоит техническое перевооружение с заменой ЦВД и регенеративных подогревателей;
- паровая турбина Р-100-130/15 с генератором №3. Будет произведена комплексная замена паровой турбины;
- паровая турбина Т-100/120-130/15 с генератором №5. Планируется техническое перевооружение турбины с заменой ЦВД.
Еще одна паровая турбина — Т-50-130-1 с генератором №3 — работает на Казанской ТЭЦ-3. Там также предстоит техническое перевооружение турбины с заменой ЦВД.
— По регламентам КОММод, уже в 2025 году все эти объекты должны быть реализованы и дать первый мегаватт мощности. Однако, программой предусмотрена возможность корректировки сроков ввода в эксплуатацию объектов. В России не так много заводов, способных производить нужное для большой энергетики оборудование, а станций, на которых востребованы турбины — очень много. Мы воспользовались этой возможностью и перенесли на 2026 год два объекта, — сообщил журналисту «Реального времени» заместитель начальника отдела инвестиций и развития АО «ТГК-16» Марат Гимадиев.
По его словам, для первых двух объектов, которые планируется ввести в эксплуатацию уже в 2025 году, в АО «Уральский турбинный завод» (г.Екатеринбург) и расположенном там же предприятии АО «УК ТЭС», уже завершают изготовление цилиндров паровых турбин.
— Наши специалисты периодически посещают заводы, осуществляют входной контроль и приемку оборудования. К концу текущего года оборудование должно поступить на станцию, и где-то в апреле 2024 года начнется демонтаж старого оборудования, монтаж нового, к концу 2024 должны начаться пуско-наладочные работы нового оборудования. Первая поставка мощности — на Казанской ТЭЦ-3 с паровой турбины Т-50-130-1 ст. №3, запланирована на 1 января 2025 года. Вторая турбина, которая даст мощность, будет Т-100/120-130/15 ст.№5 Нижнекамской ТЭЦ (ПТК-1). Предварительная дата ввода в эксплуатацию — 1 апреля 2025 года. То есть турбины начнут работать практически одновременно, — обозначил сроки Марат Гимадиев.
Четыре пишем, два в уме
2026 год обещает для АО «ТГК-16» быть насыщенным на события: ожидается ввод в эксплуатацию сразу двух нижнекамских паровых турбин, модернизация которых была отсрочена на год.
В 2027-м и тоже на Нижнекамской ТЭЦ (ПТК-1) планируется завершить модернизацию еще одной паровой турбины — Р-100-130/15 с генератором №8. Она вошла в следующий этап КОММод и к этому времени планируется ее полностью заменить на новую.
В этап КОММод-2028, и также с полной заменой на новое оборудование, вошла еще одна турбина нижнекамского предприятия «ТГК-16» — Р-100-130/15 с генератором №11.
Генерирующая компания АО «ТГК-16» Группы ТАИФ планирует продолжить свое участие в госпрограмме.
По итогам завершения только этих — уже реализуемых и запланированных работ по модернизации генерирующего оборудования, «ТГК-16» на период до 2035 года ожидает существенного повышения эффективности по целому ряду направлений. Так:
- потребление условного топлива должно сократиться примерно на 7 730 тонн в год;
- снижение выбросов СО2 по каждому из модернизированных объектов должно снизиться на 51,611 тыс. тонн в год;
- общий износ турбинного оборудования генерирующей компании в целом снизится на 21% — до 52% против нынешних 73%;
- возрастет надежность и безопасность эксплуатации станций в целом;
- номинальная мощность одной из модернизируемых турбин Нижнекамской ТЭЦ (ПТК-1) вырастет на 2 МВт.
АО «ТГК-16» рассматривает возможности участия и в следующих госпрограммах по модернизации генерирующего оборудования. Генеральный директор компании Эдуард Галеев в одной из бесед с журналистом «Реального времени» отмечал:
— Считаю, что в программу ДПМ надо включить как можно больше газовых турбин, что позволит усилить развитие энергетики России в этом направлении.
Пока в России не так много производителей подобного оборудования. Но опыт первой программы ДПМ и тот эффект, который программа оказала на развитие отечественной индустрии изготовления паровых турбин, позволяет надеяться на то, что и в этом вопросе будут серьезные подвижки.
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