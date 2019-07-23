Минэнерго РФ выразило благодарность генерирующим компаниям за высокую эффективность в работе

В адрес АО «ТГК-16» поступило письмо Министерства энергетики Российской Федерации.

«Впервые за новейшую историю России тепловыми электрическими станциями по итогам 5 месяцев был достигнут средневзвешенный удельный расход условоного топлива на отпуск одного киловатт-часа электрической энергии в 299,9 грамм, снизившись с 311 грамм г.у.т/кВт.ч в 1992 году и с 345 г.у.т./кВт.ч в 1996 году. Данный показатель является основным в эффективности работы электроэнергетики Российской Федерации, а также одним из основных показателей качества работы персонала тепловых электрических станций. В связи с этим Министерство энергетики Российской Федерации выражает благодарность коллективам предприятий за добросовестный труд и эффективность работы, позволивших энергетике страны достичь столь значимой экономии топлива», — говорится в документе.

Показатель в 299,9 грамм на киловатт-час электроэнергии был достигнут благодаря стараниям всех субъектов генерации. Аналогичный показатель АО «ТГК-16» за 5 месяцев 2019 года составил 229,2 грамм на киловатт-час, что является индикатором высокой эффективности функционирования компании.

— АО «ТГК-16» удалось достигнуть столь высоких показателей благодаря ответственной и качественной работе каждого сотрудника компании, в результате которой были внедрены новейшие энергосберегающие установки и технологии, а также разработаны и выполняются программы по достижению всё лучших показателей энергоэффективности, — отметил генеральный директор компании Эдуард Галеев.