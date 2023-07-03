Спортивные достижения в рабочем процессе: команда КТЭЦ-3 — лучшая на Спартакиаде Электропрофсоюза РТ

Фото: предоставлено realnoevremya.ru АО «ТГК-16»

Энергетики филиала «ТГК-16» — Казанской ТЭЦ-3 занимают первое место среди предприятий численностью до 500 человек после соревнований в четырех видах спорта на XXIV Спартакиаде Электропрофсоюза РТ ВЭП.

Спартакиада — это массовое спортивное мероприятие по восьми видам спорта, где принимают участие предприятия энергетики со всей республики. На сегодняшний день известны победители в соревнованиях по волейболу, футболу, теннису и лыжным гонкам.

Казанская ТЭЦ-3 ежегодно успешно выступает на Спартакиаде Электропрофсоюза РТ. В частности, нет равных футбольной команде Казанской ТЭЦ-3 «Энергия», которая играет в Суперлиге чемпионата Казани по мини-футболу среди мужских команд.

— Развитие физической культуры и спорта является одним из приоритетных направлений социально-экономической политики нашего предприятия. Мы стремимся создать условия для вовлечения максимального числа сотрудников в этот процесс, поэтому спорт и производство для большей части сотрудников являются понятиями неразрывными. Работники станции добиваются весомых спортивных побед не только на внутрикорпоративных и отраслевых спортивных мероприятиях, но и на республиканских и всероссийских соревнованиях, — рассказал руководитель профсоюзной организации Казанской ТЭЦ-3 Рамиль Ариткулов.

Фото предоставлено realnoevremya.ru АО «ТГК-16». Реклама АО «ТГК-16»

Спартакиада Электропрофсоюза РТ будет продолжаться до конца года. Впереди у спортсменов-энергетиков легкоатлетическая эстафета, а также соревнования по шахматам, стрельбе и плаванию.