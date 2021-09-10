Защитные сооружения Казанской ТЭЦ-3 — одни из лучших по городу

Фото: АО «ТГК-16»

Защитные сооружения филиала АО «ТГК-16» «Казанская ТЭЦ-3» признаны лучшими в своей категории. Победителей определяла комиссия Московского района Казани по итогам ежегодного смотра-конкурса защитных сооружений гражданской обороны и защищенных комплексов пунктов управления муниципальных образований республики.

Защитные сооружения Казанской ТЭЦ-3 стали лидерами среди убежищ вместимостью 300 и 50 человек. В рамках конкурса комиссией Московского района Казани была проверена работоспособность всех систем жизнеобеспечения сооружений (фильтровентиляции, водоснабжения, электроснабжения, канализации), строительные конструкции, защитно-герметичные двери, помещения для укрываемых, измерительные приборы и документация убежищ.

— Энергетика — сфера особой, повышенной ответственности. Никакие ситуации не должны застать нас врасплох. Поэтому мы содержим вверенные нам объекты в полном порядке и боевой готовности. Наши станции укомплектованы необходимыми защитными сооружениями для укрытия всех работников при чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени. Высокие достижения в этом конкурсе — результат четкой, слаженной и системной работы всего коллектива, — прокомментировал генеральный директор АО «ТГК-16» Эдуард Галеев.

Смотры-конкурсы на лучшее содержание и состояние защитных сооружений гражданской обороны проводятся в целях всесторонней и качественной проверки состояния, содержания, эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны, обеспечения постоянной готовности их к приему укрываемых. Мероприятия проходят ежегодно во всех регионах России.

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