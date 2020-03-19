Совет директоров АО «ТГК-16» подвел итоги работы компании за 2019 год

Сегодня, 19 марта, прошло заседание Совета директоров АО «ТГК-16». Компания подвела итоги работы за прошлый год. В заседании принял участие генеральный директор АО «ТАИФ» Руслан Шигабутдинов.

В 2019 году ТГК-16 выработала 9,3 миллиарда киловатт-часов электроэнергии. Отпуск электрической энергии в сеть составил 8,3 миллиарда киловатт-часов. Станции компании произвели 20,7 миллиона гигакалорий тепла. Доля отпуска тепла в паре составила 85%.

Выручка ТГК-16 за 2019 год составила 31 553 млн рублей. Компания перечислила налоговые платежи в бюджет всех уровней на сумму 2 424 млн рублей.

В повестке дня также проанализировали повышение эффективности коммерческой деятельности с использованием инструментов ЭТП «OnlineContract».

В 2019 году экономическая эффективность проведения открытых конкурентных закупочных процедур ТГК-16 на ЭТП (снижение начальной максимальной цены по закупочным процедурам) составила 13,2% и выросла против прошлого года на 1,6 процентных пункта, что соответствует общероссийской статистике снижения цен в ходе переторжки по электронным торговым площадкам.

В 2019 году ТГК-16 провела комплексную интеграцию ЭТП «OnlineContract» с Единой информационной системой в сфере закупок (ЕИС). Это позволило энергокомпании автоматически, используя интерфейс системы, направлять информацию по всем закупочным процедурам в ЕИС. Кроме того, была внедрена возможность проведения многолотовых аукционов на продажу и аукционов с использованием депозитов в секторе реализации активов имущества. В прошлом году также был разработан механизм и предоставлен доступ к аналитическим данным о реализации непрофильных активов другими заказчиками на ЭТП.

В 2020 году планируется реализация на ЭТП «OnlineContract» проекта по созданию для ТГК-16 корпоративного электронного магазина (маркетплейса) для малых закупок (до 500 тыс. рублей). Также на заседании совета директоров были намечены другие мероприятия по повышению эффективности работы компании на ЭТП «OnlineContract» в 2020 году.

