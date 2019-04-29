На филиалах ОАО «ТГК-16» прошли весенние субботники

Фото: Максим Платонов

На филиалах ОАО «ТГК-16» — Казанской ТЭЦ-3 и Нижнекамской ТЭЦ (ПТК-1) — в рамках месячника по санитарной очистке и благоустройству территорий прошли весенние субботники, в ходе которых сотрудники привели в порядок территории электростанций и прилегающие к ним площади.

Всего в субботниках на обоих филиалах приняли участие более 350 сотрудников. Участники добровольной трудовой акции убрали мусор, прошлогоднюю листву и сухие ветви, вычистили внутренние дороги и тротуары, привели в порядок газоны и зеленые зоны, обрезали деревья и кустарники, побелили бордюры, деревья и световые опоры, а также выполнили ряд других работ. В общей сложности только с прилегающих к Казанской ТЭЦ-3 и Нижнекамской ТЭЦ (ПТК-1) территорий было вывезено восемь КАМАЗов мусора.

По словам директора филиала ОАО «ТГК-16» — «Казанская ТЭЦ-3» Дмитрия Демидова, руководившего субботником на казанской электростанции, защита окружающей среды - один из приоритетов ТГК-16.

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