На Казанской ТЭЦ-3 прошла Всероссийская тренировка по ликвидации ЧС

Фото: Ринат Назметдинов

В Республике Татарстан продолжаются мероприятия в рамках командно-штабных учений по ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с разливом нефтепродуктов, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по РТ. Сегодня были отработаны практические действия республиканской системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций во время условной ЧС на территории филиала АО «ТГК-16» — Казанской ТЭЦ-3.

По легенде учений, 23 сентября на базе филиала АО «ТГК-16» — Казанской ТЭЦ-3 в результате разгерметизации одного из резервуаров хранения нефтепродуктов в обвалование резервуара вытек мазут в количестве 4 тыс. тонн на мазутном хозяйстве топливного цеха филиала АО «ТГК-16» — Казанской ТЭЦ-3. Создалась высокая вероятность возникновения возгорания.

Всего к ликвидации последствий условной ЧС привлекалось 66 человек и 14 единиц техники, в том числе от МЧС России — 32 человека и семь единиц техники.



В зоне условной ЧС функционировал оперативный штаб Главного управления МЧС, оперативные группы Главного управления, оперативная группа Казанского пожарно-спасательного гарнизона и рабочая группа исполнительного комитета Казани.

— Все учебные задачи командно-штабной тренировки были успешно отработаны. Все силы и средства республиканской системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, задействованные в ликвидации условной ЧС, проявили себя с лучшей стороны, — сообщил заместитель начальника Главного управления МЧС России по Республике Татарстан полковник Игорь Драгунов.

