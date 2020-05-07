Ветерану Казанской ТЭЦ-3 вручили медаль к 75-летию со дня Победы

Фото: Ринат Назметдинов

В преддверии Дня Победы в России проходит вручение наград от имени президента РФ. Медалью «75 лет Победы в Великой Отечественной Войне 1941-1945 гг.» награждаются фронтовики, труженики тыла, бывшие узники концлагерей. Памятной награды удостоилась ветеран-энергетики Казанской ТЭЦ-3, труженица тыла Рушания Гимадеева. Вместе с медалью ей также вручили продуктовый набор, поздравительные открытки от президента Татарстана и мэра Казани.

Рушания Гимадеева в этом году отметит 90-летие. В военные годы с 12 лет трудилась в колхозе Тетюшского района. В 1970 году устроилась работать на Казанскую ТЭЦ-3. Сначала в общежитие, где проживали работники. После — в должности обмуровщицы в цехе централизованного ремонта. Всего на станции Рушания Гимадеева проработала 15 лет.

В Казани для участников войны и тружеников тыла подготовлено 8655 юбилейных медалей к 75-летию со дня Победы. Всего в столице республики проживают 9164 ветерана, среди них 596 фронтовиков. В этом году из-за пандемии коронавирусной инфекции традиционное поздравление ветеранов проходит в двух форматах: на дому с вручением подарочных наборов и с приглашением родственников в администрации районов.