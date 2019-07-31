На Нижнекамской ТЭЦ-1 завершили реконструкцию речных водоводов

На Нижнекамской ТЭЦ (ПТК-1) успешно завершился проект по реконструкции речных водоводов. Его реализация повысит надежность работы станции и обеспечит бесперебойное снабжение ПАО «Нижнекамскнефтехим», АО «ТАИФ-НК» и других промышленных потребителей, а также населения Нижнекамска паром и горячей водой. Стоимость строительства объекта составила более 100 млн рублей.

— Станция работает на промзону и вырабатывает большое количество тепла в виде пара и горячей воды. Горячее водоснабжение осуществляется по оборотной схеме, и вся вода возвращается на ТЭЦ, а часть отпускаемого пара остается у потребителей и не возвращается, — пояснил «Реальному времени» Дмитрий Густов, начальник котлотурбинного цеха №2 станции.

По его словам, для восполнения потерь пара на ТЭЦ используют воду из Камы, которая на станцию подается по трубопроводам.

— Ввиду того, что трубопроводы речной воды находятся в эксплуатации длительное время, они имели значительный износ, возможные повреждения трубопровода создавали угрозу снижения отпуска пара потребителям. Его восстановление требовало значительных материальных и трудовых затрат, особенно в зимнее время.

Поэтому и был разработан проект по реконструкции водоводов и замене устаревших и изношенных участков. Мы уложили полиэтиленовые трубы вместо изношенных стальных, — пояснил Густов.

Срок службы новых труб составляет не менее 50 лет. Трубопроводы оснащены системой мониторинга инженерных сооружений, выполненной на базе оборудования ООО «Базис». Применение данной системы позволяет в режиме реального времени вести автоматизированный мониторинг критически важных параметров объекта: давление, расход воды и т. д. В случае изменения этих данных сигнал автоматически направляется на щит управления электростанции и в Единую дежурно-диспетчерскую службу Нижнекамского района, позволяя оперативно реагировать на возникшую ситуацию.

Заключительным этапом реконструкции станет выдача итогового заключения «Ростехнадзора».