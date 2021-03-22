Совет директоров АО «ТГК-16» подвел итоги работы за 2020 год

22 марта при участии генерального директора АО «ТАИФ» Руслана Шигабутдинова состоялось плановое заседание совета директоров АО «ТГК-16».

Согласно повестке дня, на заседании были рассмотрены итоги деятельности АО «ТГК-16» за прошлый год. Члены совета директоров рассмотрели годовую бухгалтерскую отчетность, предварительно утвердили годовой отчет АО «ТГК-16» за 2020 год и рекомендовали их к утверждению годовым общим собранием акционеров.

В 2020 году ТГК-16 выработала 8,3 миллиарда киловатт-часов электроэнергии. Отпуск электроэнергии в сеть составил 7,4 миллиарда киловатт-часов. Станции компании произвели 18,3 миллиона гигакалорий тепла.