В ТГК-16 отметили заслуги трудовой династии энергетиков

Фото: Ринат Назметдинов

Сегодня на Казанской ТЭЦ-3 (принадлежит ТГК-16) отметили заслуги трудовой династии энергетиков Дамшиевых. Глава семьи Мансур Дамшиев пришел работать на станцию сразу после армии в 1990 году. Сейчас его стаж работы на станции составляет 30 лет. На Казанской ТЭЦ-3 Мансур Хайдарович занимается ремонтом оборудования в химическом цехе.

Его супруга Гулия Дамшиева с 2002 года работает аппаратчиком химводоочистки электростанции в химическом цехе. Также на КТЭЦ-3 в должности электромонтера по испытаниям и измерениям трудится их сын Руслан Дамшиев.

— Работать семейной династией тяжело и ответственно. На станции я всегда наблюдаю за мужем и сыном, мы подсказываем друг другу, чтобы не ударить в грязь лицом. Пойти работать на ТЭЦ, получив профильное образование, мне посоветовал муж. Сын также пошел по нашей стезе: окончил энергетический техникум, а потом заочно КГЭУ. Профессию он выбрал осознанно. Мы понимали, что мужчине лучше получить техническое образование, — рассказала Гулия Дамшиева.

Она добавила, что ценит работу на станции за стабильность, надежность и высокую значимость для общества.

— Для нашей семьи награждение стало неожиданностью. Я горжусь, что отметили нашу династию. Это большая ответственность перед станцией и коллективом, — сказала Гулия Дамшиева.

— ТГК-16 гордится своими трудовыми династиями, — отметил генеральный директор компании Эдуард Галеев. — Именно представители династий являются хранителями уникальных знаний, жизненного опыта, переданных старшими младшим буквально из рук в руки. Это дает не только преимущественные стартовые возможности, но и ко многому обязывает, — подчеркнул он.