Президент Татарстана оценил стабильную работу станций ТГК-16 во время коронавирусной пандемии

Сегодня в филиале АО «СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское управление энергосистемы Республики Татарстан» президент РТ Рустамом Миннихановым ознакомился с работой предприятий энергоотрасли республики в условиях распространения коронавирусной инфекции. По видеоконференцсвязи начальники смен Казанской ТЭЦ-3 и Нижнекамской ТЭЦ (ПТК-1) рассказали президенту о том, что за месяц самоизоляции работа на станциях ТГК-16 осуществлялась в плановом режиме — без ограничений энергоснабжения потребителей.

При этом ремонтная компания на станциях выполняется в соответствии с утвержденным планом на 2020 год. А подготовка к капремонту ведется по согласованным ранее с РДУ Татарстана графикам. Рустам Минниханов поблагодарил сотрудников энергостанций за стабильную работу в условиях коронавирусной инфекции.

Генеральный директор АО «ТГК-16» Эдуард Галеев рассказал президенту подробности ремонтной кампании:

— На станциях проведены работы на четырех энергетических котлоагрегатах, одном котле-утилизаторе, семи турбоагрегатах, одной газотурбинной установке с бороскопической инспекцией. Также продолжается ремонт трех энергетических котлоагрегатах. В мае запланирован капремонт двух турбоагрегатов и одного энергетического котла.

Эдуард Галеев также отметил, что на энергообъектах ТГК-16 создан запас топлива, материалов и запчастей для ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций. Количество химических реагентов на станции позволяет работать в случае полного прекращения поставок. При этом ограничений поставок со стороны РЖД не предвидится.

Решения по недопущению распространения инфекции на станциях принимает специально созданный оперативный штаб. Генеральный директор ТГК-16 напомнил, что с начала ввода карантинных мероприятий часть персонала перевели на дистанционную работу.

Все станции компания обеспечила медицинскими масками и дезинфицирующими средствами. В ближайшее время планируется поставка еще одной партии масок. 23 апреля Роспотребнадзор проверил выполнение на предприятии профилактических мер по предупреждению распространения коронавируса. Нарушений предписаний и рекомендаций по профилактике ведомством не обнаружено.

ТГК-16 ревностно относится к здоровью сотрудников, поэтому персонал центрального офиса был проверен на наличие коронавирусной инфекции. Тестирование было закончено и на Казанской ТЭЦ-3. На следующей неделе эта процедура ожидает работников Нижнекамской ТЭЦ (ПТК-1).