Энергетики Казанской ТЭЦ-3 приняли участие в общесистемной противоаварийной тренировке

Фото: Ринат Назметдинов

Персонал Казанской ТЭЦ-3 (филиал АО «ТГК-16») подтвердил готовность к внештатным ситуациям. Энергетики приняли участие в общесистемной противоаварийной тренировке, которая прошла в Казани.

По сценарию, на Казанской ТЭЦ-3 произошло аварийное отключение оборудования вследствие неисправности комплекта №2 ЧДА (частотно-делительной автоматики, — прим. ред.). Это повлекло за собой отключение линий электропередач 110 кВ и турбогенераторов. Станция снизила нагрузку с 570 МВт до 446 МВт.

Во время тренировки отрабатывались совместные действия между диспетчерским персоналом РДУ Татарстана и оперативным персоналом Казанской ТЭЦ-3, Казанской ТЭЦ-2, ОАО «Сетевая компания», ЦУС, ГУ МЧС России по РТ.

— При любой аварии прежде всего необходимо вывести из работы поврежденный участок. Это мы и сделали в первую очередь. О своих действиях я доложил в аналитический центр, а также в Центр управления сетями, Казанские энергосети и РДУ Татарстана. Я сообщил о том, что комплект №2 ЧДА выведен в ремонт и отключившееся оборудование можно включить в работу, — рассказал начальник смены Казанской ТЭЦ-3 Максим Тарасов.

Подобные общесистемные тренировки проводятся ежегодно. Они призваны повысить профессионализм оперативно-диспетчерского персонала и минимизировать последствия возможных аварий для потребителей энергии.