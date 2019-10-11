Компании ТГК-16 присвоен статус «Предприятие года 2019»

Энергокомпания ТГК-16 удостоилась почетного статуса «Предприятие года 2019» и вошла в сообщество «Лига лучших предприятий России». Награда присуждается за вклад в развитие российской экономики и достижение высоких экономических показателей.



ТГК-16 заняла лидирующие позиции в сфере «Производство пара и горячей воды тепловыми электростанциями». А именно:

— 1-е место в рейтинге среди предприятий ПФО;

— 1-е место в рейтинге среди предприятий Республики Татарстан;

— 2-е место в общенациональном рейтинге среди предприятий РФ.

— Мы благодарны экспертному совету за признание нашей работы. ТГК-16 всегда работала, работает и будет работать на благо наших потребителей, на надежность энерго и теплоснабжения. Награда относится ко всем сотрудникам компании. Вместе мы делаем одно большое дело. И высокие позиции в рейтинге — прямое тому подтверждение. Наша деятельность идет на пользу энергетике. В целом мы движемся в правильном направлении, — отметил генеральный директор АО «ТГК-16» Эдуард Галеев.

Статус «Предприятие года» ежегодно формирует сообщество «Лига лучших». С 2012 года компания входит в международную рейтинговую ассоциацию International Rating Association (Гонконг). Награда присуждается на основании производственных и финансово-экономических показателей работы компании.

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