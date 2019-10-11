Компании ТГК-16 присвоен статус «Предприятие года 2019»
Энергокомпания ТГК-16 удостоилась почетного статуса «Предприятие года 2019» и вошла в сообщество «Лига лучших предприятий России». Награда присуждается за вклад в развитие российской экономики и достижение высоких экономических показателей.
ТГК-16 заняла лидирующие позиции в сфере «Производство пара и горячей воды тепловыми электростанциями». А именно:
— 1-е место в рейтинге среди предприятий ПФО;
— 1-е место в рейтинге среди предприятий Республики Татарстан;
— 2-е место в общенациональном рейтинге среди предприятий РФ.
— Мы благодарны экспертному совету за признание нашей работы. ТГК-16 всегда работала, работает и будет работать на благо наших потребителей, на надежность энерго и теплоснабжения. Награда относится ко всем сотрудникам компании. Вместе мы делаем одно большое дело. И высокие позиции в рейтинге — прямое тому подтверждение. Наша деятельность идет на пользу энергетике. В целом мы движемся в правильном направлении, — отметил генеральный директор АО «ТГК-16» Эдуард Галеев.
Статус «Предприятие года» ежегодно формирует сообщество «Лига лучших». С 2012 года компания входит в международную рейтинговую ассоциацию International Rating Association (Гонконг). Награда присуждается на основании производственных и финансово-экономических показателей работы компании.
Партнерский материал
Справка
АО «ТГК-16» — энергетическое предприятие в составе Группы компаний ТАИФ. В состав предприятия входят две крупные станции — Казанская ТЭЦ-3 и Нижнекамская ТЭЦ (ПТК-1). Теплоэлектроцентрали ТГК-16 десятилетиями обеспечивают электроэнергией и теплом растущие потребности экономики Татарстана.
Сегодня станции ТГК-16 занимают более половины рынка тепловой энергии Татарстана. ТЭЦ ежегодно наращивают динамику производства, обеспечивая энергетическую безопасность потребителей и внедряя инновационные технологии. Установленная электрическая мощность генерирующих объектов ТГК-16 в совокупности составляет 1 669,6 МВт, установленная тепловая мощность достигает 6 136 Гкал/час.
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