ТГК-16 на Татарстанском международном форуме по энергетике и энергоресурсоэффективности

На площадке Международного выставочного комплекса «Казань Экспо» прошел Татарстанский международный форум по энергетике и энергоресурсоэффективности. Традиционно в рамках форума состоялась специализированная выставка TatEnergyExpo. АО «ТГК-16» на выставке представило проекты, реализующиеся по программе КОММод.

Генеральный директор энергопредприятия Эдуард Галеев презентовал проекты по модернизации, обновлению и сервисному обслуживанию оборудования электрических станций на заседании правительства Республики Татарстан, которое прошло в рамках форума. На этом же заседании состоялось награждение победителей конкурса на лучшие достижения в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности по итогам 2023 года. В номинации «Энергоэффективность как стратегия развития» победителем стало АО «ТГК-16».

Также в рамках работы форума участники посетили Казанскую ТЭЦ-3.

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