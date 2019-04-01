ХХ Международная спецвыставка «Энергетика. Ресурсосбережение» пройдет в Казани с 10 по 12 апреля

С 10 по 12 апреля в Казани пройдет «Татарстанский международный форум по энергоресурсоэффективности — 2019», включающий в себя XX международную специализированную выставку «Энергетика. Ресурсосбережение» и XIX международный симпозиум «Энергоресурсоэффективность и энергосбережение». В этом году впервые место проведения спецвыставки было перенесено с традиционной площадки, «Казанской ярмарки», в новый Международный выставочный центр «Казань Экспо».

Цель форума — продвижение энергоэффективных и ресурсосберегающих технологий, развитие межрегионального и международного сотрудничества, обмен экспертными мнениями бизнес-сообщества, ученых и представителей федеральных и региональных органов власти, от инициативы и решений которых зависит дальнейшая стратегия энергетической эффективности.

В повестке программы симпозиума — научно-технические конференции, круглые столы, экспертные секции, семинары и воркшопы на самые актуальные темы, связанные с повышением энергетической эффективности и инновационными решениями в сфере энергосбережения.

Мероприятие проходит при поддержке президента и правительства РТ. Ожидается, что глава Татарстана Рустам Минниханов традиционно откроет одно из ведущих мероприятий энергетической тематики в Поволжье. В работе форума примут участие более 130 компаний из России, США, Испании, Германии и Австрии. Татарстан представят такие крупные предприятия, как ОАО «Сетевая компания», ПАО «Татнефть», а также группа ТАИФ, которую, среди прочих, представит одна из крупнейших энергокомпаний республики — ОАО «ТГК-16».

Партнерский материал