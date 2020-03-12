Филиалы компании «ТГК-16» подписали новые коллективные договоры

Фото: Ринат Назметдинов

На филиалах энергокомпании ТГК-16 — Казанской ТЭЦ-3 и Нижнекамской ТЭЦ-1 прошли конференции трудового коллектива. На заседаниях обсудили итоги выполнения коллективных договоров за 2019 год.

В минувшем году станции выполнили все предусмотренные договорами обязательства. Компания реализовала меры по улучшению условий труда и санитарно-бытовых условий. Работники получили материальную помощь в связи: с заключением первого брака, рождением ребенка, днями рождениями, профессиональными праздниками.

— Мы внимательно относимся к каждому нашему сотруднику, от руководителя до рабочего, и тщательно подходим к подбору кадров. От квалификации сотрудников, их профессиональной подготовки, деловых качеств в значительной мере зависит эффективность производства, — подчеркнул генеральный директор ТГК-16 Эдуард Галеев.

В ТГК-16 на постоянной основе осуществляется профессиональная подготовка, переподготовка, повышение квалификации работников, оказание консультативной помощи. Эту работу компания намерена продолжить и в дальнейшем.

Социальная политика компании строится на принципах социального партнерства и включает в себя:

соблюдение промышленной безопасности и охраны труда;

улучшение жилищных условий работников Общества;

предоставление определенных гарантий и социальных льгот работникам и пенсионерам Общества.

В компании действует добровольное медицинское страхование работников. ДМС обеспечивает всем застрахованным работникам своевременную и качественную медицинскую, лечебно-оздоровительную и профилактическую помощь.

Подписывая коллективные договоры, генеральный директор ТГК-16 Эдуард Галеев отметил: «Развитие персонала, его профессиональная компетентность, соблюдение всех норм трудового законодательства — это приоритеты нашей компании. Повышать уровень социальной защищенности, мотивации сотрудников — наша задача».

Участники конференций единогласно признали коллективный договор 2019 года выполненным. В завершение мероприятия был подписан новый коллективный договор на 2020 год. При формировании коллективных договоров были взяты за основу и сохранены все социальные обязательства, предусмотренные в Отраслевом (региональном) тарифном соглашении, заключенном между ТГК-16 и Татарстанской республиканской организацией Всероссийского электропрофсоюза на срок 2019-2021 годов.

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