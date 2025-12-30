Культурные, новогодние и спортивные мероприятия января: куда сходить в Казани
Новогодние фестивали и мероприятия, концерты и спортивные события первого месяца 2026 года
Недавнее исследование показало, что треть жителей ПФО, в том числе и жители Казани, планируют культурный отдых в новогодние праздники. В столице Татарстана пройдут новогодние ярмарки в кремле и у «Чаши», концерты «Музыкальные миры Гарри Поттера при свечах», «Три дня дождя» и стендап Андрея Бебуришвили, «Майнкрафт-шоу» и представление «Чудеса у Лукоморья» для детей и, конечно же, матчи «Ак Барса», УНИКСа, «Зенита-Казани». Казанцев насыщенная программа мероприятий ждет и после 11 января — балеты «Щелкунчик» и «Лебединое озеро», спектакль «Мертвые души» от московского театра и концерт к юбилею Салиха Сайдашева. Подробнее об этом — в афише «Реального времени».
Концерты
«Мураками»
3 января. КЦ «Московский». 6+
Группа «Мураками» представит новогодний концерт «Белым‑бело». Музыканты выступят полным составом и исполнят любимые хиты в обновленной аранжировке, а также поделятся стихами и душевными разговорами.
«Музыкальные миры Гарри Поттера при свечах»
4 января. Филармония им. Г. Тукая. 6+
Зрителей ждут знакомые и любимые композиции, такие как «Главная тема Гарри Поттера», «Гимн Хогвартса» и многие другие. Концерт будет сопровождаться визуальными эффектами.
Stand-up Андрея Бебуришвили
6 января. Korston. 18+
Известный комик представит стендап программу «Новое и лучшее».
Новогодняя солянка от проекта «Татарча солянка»
7 января. КДК им. В.И. Ленина
На одной сцене в этот вечер выступят: Зуфар Хайретдинов, Сирина Зайнетдинова, Руслан Кирамутдинов, Альберт Валиуллин, Ильшат Сафин, Гайфулла Абзалов, Лейсан Махмутова, Дина и Рафаэль Латыповы, Гульнара Тимержанова, Игорь Дмитриев, Сюмбель Билалова, Гелюс Хабибрахманов, Вилли, Айгуль Закирзянова, Искандер Валиев, Гульсирень Абдуллина и Азат Абитов.
«Три дня дождя»
9 января. Korston. 16+
На концерте прозвучат как главные хиты, так и свежие треки из нового альбома «Висхолдинг».
Оркестр при свечах Muse. Новогодние истории
11 января. ДК железнодорожников. 0+
В программе концерта представлены зимние мелодии различных эпох и традиций: западные рождественские гимны (Jingle Bells, Let It Snow!, Stille Nacht), произведения из советских фильмов («Снежинка», «Кабы не было зимы», «Три белых коня»), а также современная музыка, в том числе главная тема фильма «Один дома».
Салават
14—18 января. Театр им. Тинчурина. 6+
Артист татарской эстрады продолжает свой 37-й сезон.
КняZz
17 января. МВЦ «Казань Экспо». 12+
Программа будет состоять из лучших песен со всех альбомов группы КняZz, а также прозвучат некоторые известные песни Андрея Князева из репертуара группы «Король и Шут».
Концерт к юбилею Салиха Сайдашева
24 января. ГБКЗ им. Салиха Сайдашева. 12+
В исполнении Молодежного симфонического оркестра «Новая музыка» под управлением народной артистки Татарстана Анны Гулишамбаровой прозвучат самые известные песни и арии татарского композитора Салиха Сайдашева.
Постановки
«Человек в футляре»
2, 16 января. Театр на Горького. 12+
В спектакле по рассказу Чехова поднимается вопрос о судьбе человека, не решившегося воспользоваться предоставленными шансами.
«Отель Vegas»
4, 9, 23 и 30 января. Театр на Булаке. 18+
В трехзвездочном отеле Vegas небольшого города с населением около 100 тысяч человек круглосуточно работают шесть сотрудниц разного возраста, чья размеренная жизнь протекает в привычном ритме до определенного момента.
«Пигмалион, или История одного пари»
4 и 11 января. Театр на Горького. 16+
Остроумная пьеса Бернарда Шоу «Пигмалион» 1913 года остается актуальной и в наше время. Зрителей ждет любовный треугольник в декорациях старого Лондона, где профессор фонетики Генри Хиггинс подбирает с улицы необразованную цветочницу Элизу Дулиттл. Заключив пари с полковником Пикерингом, профессор должен за шесть месяцев сделать из оборванки настоящую леди, способную выйти в высший свет.
«Мафия»
4, 11 и 30 января. Театр Даниила Миронова. 18+
Легендарная игра обретает на ваших глазах новую форму — теперь это целый спектакль, в котором вы становитесь участником игры.
«Примадонны»
5, 11 и 18 января. Театр на Булаке. 18+
Лео и Джек, потерпев провал на сцене и оказавшись без денег, решают обмануть пожилую миллионершу, ищущую племянниц для передачи наследства, но их план грозит провалиться из‑за священника и влюбленности одного из них в родственницу миллионерши.
«Раневская. Одинокая насмешница»
7 января. КСК «Уникс». 16+
Спектакль‑посвящение Фаине Раневской — драматическая комедия, воссоздающая ее неповторимый юмор и многогранность личности по воспоминаниям современников и литературным источникам; постановка, собравшая десятки тысяч зрителей в России и за рубежом, передает стиль актрисы и знакомит публику с ее творческим наследием.
Балет «Щелкунчик»
13—14 января. Театр оперы и балета им. Мусы Джалиля. Утренний спектакль — 0+, вечерний — 12+
Новогодняя классика русского балета. Спектакль идет без антракта.
«Гамлет»
15 января. Театр им. Качалова. 18+
Трагедия в двух действиях от театра имени Качалова.
«Мертвые души»
16 января. «Сайдаш». 12+
В театральной постановке с участием Арарата Кещяна и Сергея Пиоро представлена легкая и ироничная интерпретация поэмы Н.В. Гоголя «Мертвые души».
«Затворник и Шестипалый»
16 и 17 января. Театральная площадка MON. 18+
Премьера по мотивам повести Виктора Пелевина. Недетская сказка про двух цыплят на комбинате имени Луначарского, которые пытаются выбраться за пределы зримого мира, пока не настал Страшный Суп. Подробнее — в материале «Реального времени».
«Лисий шаг»
19 января. Бар Mr. Willard. 18+
Иммерсивный спектакль «Лисий шаг» от ReLab Family переносит зрителей в США эпохи сухого закона и Великой депрессии, где танцевальные марафоны («танцы до упаду») становятся местом притяжения для бездомных, безработных и амбициозных людей, борющихся за денежный приз.
Балет «Лебединое озеро»
24 января. Татарская филармония им. Габдуллы Тукая. 6+
Постановка представлена в редакции Московского театра «Русский московский балет»
«Мэхэббэт FM»
27 января. Театр им. Камала (новое здание). 12+
Спектакль на татарском языке, действие которого разворачивается на радиостанции, где главный герой работает диджеем, а героиня — звукорежиссером. Между ними зарождается глубокое чувство, и им предстоит пройти непростой путь к осознанию своей любви.
«Филумена Мартурано. Брак по-итальянски»
28 января. Театр им. Качалова. 12+
Пьеса Эдуардо де Филиппо 1946 года рассказывает о Филумене Мартурано, которая на протяжении 25 лет живет с Доменико Сориано, не получая предложения руки и сердца, однако, узнав о его намерении жениться на другой, использует хранимую годами тайну, чтобы добиться семейного счастья.
«Роковые яйца»
31 января. Театр им. Качалова. 12+
Спектакль «Роковые яйца» поставлен по мотивам фантастической повести Михаила Булгакова и пропитан атмосферой фантасмагории. По сюжету профессор Персиков случайным образом открывает красный луч. Луч помогает зародышам развиваться быстрее положенного и увеличивать рост популяции. Но изобретение отбирают, чтобы использовать его на пользу государства — выращивать побольше кур, так как в стране дефицит яиц.
Новый год с детьми
Новогодние спектакли и представления в Казанском кремле
1—11 января. Казанский кремль. 0—6+
Различные новогодние спектакли и представления в стенах Казанского кремля: «Елка волшебного городка», «Моя бабушка связала Новый год» и т. д.
«Конек-Горбунок»
1—11, 17 и 18 января. Казанский цирк. 0+
Новогодняя цирковая сказка, поставленная вместе с Московским цирком Никулина на Цветном бульваре. Это история о настоящем друге, о верности и честности, о храбрости и доброте, которую расскажут и покажут акробаты, вольтижеры, воздушные гимнасты, клоуны и мини-хорс Фунтик в роли Конька-Горбунка. Конечно, не обойдется без участия Деда Мороза и Снегурочки.
«Майнкрафт-шоу». Новогодний выпуск
2 и 4 января. КСК «Уникс» и КЦ «Московский». 0+
Иммерсивное шоу с участием персонажей — Стива, Марго и Джо — погружает зрителей в праздничную атмосферу приключений с эпическими боями, летающими мячами, яркими костюмами и спецэффектами, что будет интересно зрителям разных поколений.
«Чудеса у Лукоморья». Новогоднее представление
4, 5 и 6 января. ГБКЗ им. С. Сайдашева. 0+
Музыкальное представление «Чудеса у Лукоморья» предлагает зрителям встречу с героями сказок Пушкина, исполнение известных сочинений русских композиторов инструментальным ансамблем, а также праздничное оформление с красочными декорациями и световым сопровождением. Перед началом представления Дед Мороз и Снегурочка проведут для детей программу с песнями, играми и сюрпризами.
Мюзикл «Шурале. Не ждали?!»
3, 4, 5, 17 и 24 января. Театр им. Камала. 6+
Масштабная постановка на татарском языке. Спектакль, созданный по мотивам фольклора, объединяет современную музыку Марата Ахметшина, яркие костюмы и хореографию. История о встрече героя с лесными духами сочетает сказочный сюжет, юмор и элементы, которые будут интересны как детям, так и взрослым.
«Волшебные коньки»
3 и 4 января. Театр на Булаке. 0+
Музыкально-ледовая сказка, в центре сюжета которой — волшебный конек Деда Мороза, который попадает к Снегирю-мечтателю.
«Ак Буре»
6 января. Театральная площадка MON. 6+
Волшебная сказка о трех братьях и злом диве, о волшебном волке и храбром мальчике — на русском и татарском языках.
Новогодние показы мультфильмов
5, 9 и 17 января. Парк «Елмай»
В программе — «Один дома» и две первые части «Ледникового периода».
Балет «Щелкунчик»
24 января. Татарская филармония им. Габдуллы Тукая. 0+
Классика в исполнении Русского московского балета под управлением Михаила Михайлова.
Выставки
Мастерская Зайцева. Необычная живопись. Необычная графика
2—31 января. «Галерея Славы Зайцева». 6+
Это место уже стало одной из главных достопримечательностей культурной Казани. Необычные картины и причудливые арт-объекты из самых необычных материалов, а также возможность посмотреть на закулисье творческого процесса.
NUR Now х Т2
3—18 января. «Казанская ярмарка». 0+
Выставка цифрового искусства «Страна. Связь. Технологии», организованная в коллаборации проекта NUR NOW (фестиваль НУР) и мобильного оператора T2, демонстрирует работы художников из России, Японии, Италии, Франции, Швеции, США, Германии, Индонезии и Тайваня, раскрывающие роль современных технологий как универсального языка культурного обмена и трансляции ценностей.
«Путь к признанию»
1—31 января. «Хазинэ». 0+
Юбилейная выставка Алексея Аникеенка, посвященная 100-летию со дня рождения художника.
Новогодние ярмарки
Новогодняя ярмарка «Бияляй»
1—8 января. Территория около театра кукол «Экият». 0+
Горожане смогут попробовать различные угощения, а также приобрести авторские изделия ремесленников.
Новогодняя ярмарка в кремле
1—14 января. Присутственные места кремля. 0+
На ярмарке, во время прогулки до елки в Присутственных местах, можно будет приобрести еду и напитки.
Новогодняя ярмарка у «Чаши»
1—8 января. Территория около Центра семьи «Казан». 0+
Новогодняя ярмарка с самой высокой городской елкой, где посетители могут приобрести новогодние сувениры, украшения, продукцию местных производителей и попробовать блюда татарской кухни. 4 и 5 января гостей ждут бесплатные экскурсии, доступ к смотровой площадке с видом на праздничную Казань и тюбинговая горка с прокатом оборудования.
Спортивные события
Домашние матчи «Ак Барса»
4, 6, 8, 13, 24, 28 и 31 января. «Татнефть Арена». 0+
У казанской хоккейной команды после свободного декабря продолжается борьба за выход в плей-офф. «Ак Барс» закончит свои новогодние праздники уже 4 января на матче против «Автомобилиста» на домашней арене. За этот месяц предстоит дома сыграть дважды в «татарстанском дерби» — против «Нефтехимика», а также по одной игре с «Авангардом», «Салаватом Юлаевым», «Барысом» из Астаны и «Сибирью».
Матчи УНИКСа в Единой лиге ВТБ
18 и 24 января. «Баскет-холл». 0+
Хоть у УНИКСа, как и у «Ак Барса», каникулы заканчиваются 4 января, на домашней арене игру казанской команды можно будет посмотреть только начиная с 18 января — УНИКС сыграет с московским «МБА-МАИ». 24 января Казань сыграет с «Пари НН» из Нижнего Новгорода.
Волейбол с «Зенитом-Казанью»
5, 11, 14, 18, 26 и 31 января. Центр волейбола «Санкт-Петербург». 0+
Волейбол также насыщенно продолжает свой сезон в январе. У казанской команды ожидается шесть игр на домашней арене. Первая пройдет 5 января с «Динамо М». Далее состоятся игры с «Енисеем», «Новой», «Ярославичем», «Газпромом-Югрой» и «Белогорьем». На данный момент казанский «Зенит» является действующим чемпионом России и обладателем Суперкубка-2024 по волейболу.
