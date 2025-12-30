Новости спорта

Культурные, новогодние и спортивные мероприятия января: куда сходить в Казани

18:00, 30.12.2025

Новогодние фестивали и мероприятия, концерты и спортивные события первого месяца 2026 года

Фото: Реальное время

Недавнее исследование показало, что треть жителей ПФО, в том числе и жители Казани, планируют культурный отдых в новогодние праздники. В столице Татарстана пройдут новогодние ярмарки в кремле и у «Чаши», концерты «Музыкальные миры Гарри Поттера при свечах», «Три дня дождя» и стендап Андрея Бебуришвили, «Майнкрафт-шоу» и представление «Чудеса у Лукоморья» для детей и, конечно же, матчи «Ак Барса», УНИКСа, «Зенита-Казани». Казанцев насыщенная программа мероприятий ждет и после 11 января — балеты «Щелкунчик» и «Лебединое озеро», спектакль «Мертвые души» от московского театра и концерт к юбилею Салиха Сайдашева. Подробнее об этом — в афише «Реального времени».

Концерты

«Мураками»

3 января. КЦ «Московский». 6+

Группа «Мураками» представит новогодний концерт «Белым‑бело». Музыканты выступят полным составом и исполнят любимые хиты в обновленной аранжировке, а также поделятся стихами и душевными разговорами.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

«Музыкальные миры Гарри Поттера при свечах»

4 января. Филармония им. Г. Тукая. 6+

Зрителей ждут знакомые и любимые композиции, такие как «Главная тема Гарри Поттера», «Гимн Хогвартса» и многие другие. Концерт будет сопровождаться визуальными эффектами.

Stand-up Андрея Бебуришвили

6 января. Korston. 18+

Известный комик представит стендап программу «Новое и лучшее».

Новогодняя солянка от проекта «Татарча солянка»

    7 января. КДК им. В.И. Ленина

    На одной сцене в этот вечер выступят: Зуфар Хайретдинов, Сирина Зайнетдинова, Руслан Кирамутдинов, Альберт Валиуллин, Ильшат Сафин, Гайфулла Абзалов, Лейсан Махмутова, Дина и Рафаэль Латыповы, Гульнара Тимержанова, Игорь Дмитриев, Сюмбель Билалова, Гелюс Хабибрахманов, Вилли, Айгуль Закирзянова, Искандер Валиев, Гульсирень Абдуллина и Азат Абитов.

    «Три дня дождя»

      9 января. Korston. 16+

      На концерте прозвучат как главные хиты, так и свежие треки из нового альбома «Висхолдинг».

      Оркестр при свечах Muse. Новогодние истории

      11 января. ДК железнодорожников. 0+

      В программе концерта представлены зимние мелодии различных эпох и традиций: западные рождественские гимны (Jingle Bells, Let It Snow!, Stille Nacht), произведения из советских фильмов («Снежинка», «Кабы не было зимы», «Три белых коня»), а также современная музыка, в том числе главная тема фильма «Один дома».

      Салават

      14—18 января. Театр им. Тинчурина. 6+

      Артист татарской эстрады продолжает свой 37-й сезон.

      Артем Дергунов / realnoevremya.ru

      КняZz

      17 января. МВЦ «Казань Экспо». 12+

      Программа будет состоять из лучших песен со всех альбомов группы КняZz, а также прозвучат некоторые известные песни Андрея Князева из репертуара группы «Король и Шут».

      Концерт к юбилею Салиха Сайдашева

      24 января. ГБКЗ им. Салиха Сайдашева. 12+

      В исполнении Молодежного симфонического оркестра «Новая музыка» под управлением народной артистки Татарстана Анны Гулишамбаровой прозвучат самые известные песни и арии татарского композитора Салиха Сайдашева.

      Артем Дергунов / realnoevremya.ru

      Постановки

      «Человек в футляре»

      2, 16 января. Театр на Горького. 12+

      В спектакле по рассказу Чехова поднимается вопрос о судьбе человека, не решившегося воспользоваться предоставленными шансами.

      «Отель Vegas»

      4, 9, 23 и 30 января. Театр на Булаке. 18+

      В трехзвездочном отеле Vegas небольшого города с населением около 100 тысяч человек круглосуточно работают шесть сотрудниц разного возраста, чья размеренная жизнь протекает в привычном ритме до определенного момента.

      «Пигмалион, или История одного пари»

      4 и 11 января. Театр на Горького. 16+

      Остроумная пьеса Бернарда Шоу «Пигмалион» 1913 года остается актуальной и в наше время. Зрителей ждет любовный треугольник в декорациях старого Лондона, где профессор фонетики Генри Хиггинс подбирает с улицы необразованную цветочницу Элизу Дулиттл. Заключив пари с полковником Пикерингом, профессор должен за шесть месяцев сделать из оборванки настоящую леди, способную выйти в высший свет.

      «Мафия»

      4, 11 и 30 января. Театр Даниила Миронова. 18+

      Легендарная игра обретает на ваших глазах новую форму — теперь это целый спектакль, в котором вы становитесь участником игры.

      Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

      «Примадонны»

      5, 11 и 18 января. Театр на Булаке. 18+

      Лео и Джек, потерпев провал на сцене и оказавшись без денег, решают обмануть пожилую миллионершу, ищущую племянниц для передачи наследства, но их план грозит провалиться из‑за священника и влюбленности одного из них в родственницу миллионерши.

      «Раневская. Одинокая насмешница»

      7 января. КСК «Уникс». 16+

      Спектакль‑посвящение Фаине Раневской — драматическая комедия, воссоздающая ее неповторимый юмор и многогранность личности по воспоминаниям современников и литературным источникам; постановка, собравшая десятки тысяч зрителей в России и за рубежом, передает стиль актрисы и знакомит публику с ее творческим наследием.

      Балет «Щелкунчик»

      13—14 января. Театр оперы и балета им. Мусы Джалиля. Утренний спектакль — 0+, вечерний — 12+

      Новогодняя классика русского балета. Спектакль идет без антракта.

      «Гамлет»

      15 января. Театр им. Качалова. 18+

      Трагедия в двух действиях от театра имени Качалова.

      «Мертвые души»

      16 января. «Сайдаш». 12+

      В театральной постановке с участием Арарата Кещяна и Сергея Пиоро представлена легкая и ироничная интерпретация поэмы Н.В. Гоголя «Мертвые души».

      «Затворник и Шестипалый»

      16 и 17 января. Театральная площадка MON. 18+

      Премьера по мотивам повести Виктора Пелевина. Недетская сказка про двух цыплят на комбинате имени Луначарского, которые пытаются выбраться за пределы зримого мира, пока не настал Страшный Суп. Подробнее — в материале «Реального времени».

      «Лисий шаг»

      19 января. Бар Mr. Willard. 18+

      Иммерсивный спектакль «Лисий шаг» от ReLab Family переносит зрителей в США эпохи сухого закона и Великой депрессии, где танцевальные марафоны («танцы до упаду») становятся местом притяжения для бездомных, безработных и амбициозных людей, борющихся за денежный приз.

      Балет «Лебединое озеро»

      24 января. Татарская филармония им. Габдуллы Тукая. 6+

      Постановка представлена в редакции Московского театра «Русский московский балет»

      «Мэхэббэт FM»

      27 января. Театр им. Камала (новое здание). 12+

      Спектакль на татарском языке, действие которого разворачивается на радиостанции, где главный герой работает диджеем, а героиня — звукорежиссером. Между ними зарождается глубокое чувство, и им предстоит пройти непростой путь к осознанию своей любви.

      Реальное время / realnoevremya.ru

      «Филумена Мартурано. Брак по-итальянски»

      28 января. Театр им. Качалова. 12+

      Пьеса Эдуардо де Филиппо 1946 года рассказывает о Филумене Мартурано, которая на протяжении 25 лет живет с Доменико Сориано, не получая предложения руки и сердца, однако, узнав о его намерении жениться на другой, использует хранимую годами тайну, чтобы добиться семейного счастья.

      «Роковые яйца»

      31 января. Театр им. Качалова. 12+

      Спектакль «Роковые яйца» поставлен по мотивам фантастической повести Михаила Булгакова и пропитан атмосферой фантасмагории. По сюжету профессор Персиков случайным образом открывает красный луч. Луч помогает зародышам развиваться быстрее положенного и увеличивать рост популяции. Но изобретение отбирают, чтобы использовать его на пользу государства — выращивать побольше кур, так как в стране дефицит яиц.

      Новый год с детьми

      Новогодние спектакли и представления в Казанском кремле

      1—11 января. Казанский кремль. 0—6+

      Различные новогодние спектакли и представления в стенах Казанского кремля: «Елка волшебного городка», «Моя бабушка связала Новый год» и т. д.

      «Конек-Горбунок»

      1—11, 17 и 18 января. Казанский цирк. 0+

      Новогодняя цирковая сказка, поставленная вместе с Московским цирком Никулина на Цветном бульваре. Это история о настоящем друге, о верности и честности, о храбрости и доброте, которую расскажут и покажут акробаты, вольтижеры, воздушные гимнасты, клоуны и мини-хорс Фунтик в роли Конька-Горбунка. Конечно, не обойдется без участия Деда Мороза и Снегурочки.

      «Майнкрафт-шоу». Новогодний выпуск

      2 и 4 января. КСК «Уникс» и КЦ «Московский». 0+

      Иммерсивное шоу с участием персонажей — Стива, Марго и Джо — погружает зрителей в праздничную атмосферу приключений с эпическими боями, летающими мячами, яркими костюмами и спецэффектами, что будет интересно зрителям разных поколений.

      «Чудеса у Лукоморья». Новогоднее представление

      4, 5 и 6 января. ГБКЗ им. С. Сайдашева. 0+

      Музыкальное представление «Чудеса у Лукоморья» предлагает зрителям встречу с героями сказок Пушкина, исполнение известных сочинений русских композиторов инструментальным ансамблем, а также праздничное оформление с красочными декорациями и световым сопровождением. Перед началом представления Дед Мороз и Снегурочка проведут для детей программу с песнями, играми и сюрпризами.

      Мюзикл «Шурале. Не ждали?!»

      3, 4, 5, 17 и 24 января. Театр им. Камала. 6+

      Масштабная постановка на татарском языке. Спектакль, созданный по мотивам фольклора, объединяет современную музыку Марата Ахметшина, яркие костюмы и хореографию. История о встрече героя с лесными духами сочетает сказочный сюжет, юмор и элементы, которые будут интересны как детям, так и взрослым.

      «Волшебные коньки»

      3 и 4 января. Театр на Булаке. 0+

      Музыкально-ледовая сказка, в центре сюжета которой — волшебный конек Деда Мороза, который попадает к Снегирю-мечтателю.

      «Ак Буре»

      6 января. Театральная площадка MON. 6+

      Волшебная сказка о трех братьях и злом диве, о волшебном волке и храбром мальчике — на русском и татарском языках.

      Новогодние показы мультфильмов

      5, 9 и 17 января. Парк «Елмай»

      В программе — «Один дома» и две первые части «Ледникового периода».

      Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

      Балет «Щелкунчик»

      24 января. Татарская филармония им. Габдуллы Тукая. 0+

      Классика в исполнении Русского московского балета под управлением Михаила Михайлова.

      Выставки

      Мастерская Зайцева. Необычная живопись. Необычная графика

      2—31 января. «Галерея Славы Зайцева». 6+

      Это место уже стало одной из главных достопримечательностей культурной Казани. Необычные картины и причудливые арт-объекты из самых необычных материалов, а также возможность посмотреть на закулисье творческого процесса.

      NUR Now х Т2

      3—18 января. «Казанская ярмарка». 0+

      Выставка цифрового искусства «Страна. Связь. Технологии», организованная в коллаборации проекта NUR NOW (фестиваль НУР) и мобильного оператора T2, демонстрирует работы художников из России, Японии, Италии, Франции, Швеции, США, Германии, Индонезии и Тайваня, раскрывающие роль современных технологий как универсального языка культурного обмена и трансляции ценностей.

      Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

      «Путь к признанию»

      1—31 января. «Хазинэ». 0+

      Юбилейная выставка Алексея Аникеенка, посвященная 100-летию со дня рождения художника.

      Новогодние ярмарки

      Новогодняя ярмарка «Бияляй»

      1—8 января. Территория около театра кукол «Экият». 0+

      Горожане смогут попробовать различные угощения, а также приобрести авторские изделия ремесленников.

      Новогодняя ярмарка в кремле

      1—14 января. Присутственные места кремля. 0+

      На ярмарке, во время прогулки до елки в Присутственных местах, можно будет приобрести еду и напитки.

      Михаил Захаров / realnoevremya.ru

      Новогодняя ярмарка у «Чаши»

      1—8 января. Территория около Центра семьи «Казан». 0+

      Новогодняя ярмарка с самой высокой городской елкой, где посетители могут приобрести новогодние сувениры, украшения, продукцию местных производителей и попробовать блюда татарской кухни. 4 и 5 января гостей ждут бесплатные экскурсии, доступ к смотровой площадке с видом на праздничную Казань и тюбинговая горка с прокатом оборудования.

      Спортивные события

      Домашние матчи «Ак Барса»

      4, 6, 8, 13, 24, 28 и 31 января. «Татнефть Арена». 0+

      У казанской хоккейной команды после свободного декабря продолжается борьба за выход в плей-офф. «Ак Барс» закончит свои новогодние праздники уже 4 января на матче против «Автомобилиста» на домашней арене. За этот месяц предстоит дома сыграть дважды в «татарстанском дерби» — против «Нефтехимика», а также по одной игре с «Авангардом», «Салаватом Юлаевым», «Барысом» из Астаны и «Сибирью».

      Матчи УНИКСа в Единой лиге ВТБ

      18 и 24 января. «Баскет-холл». 0+

      Хоть у УНИКСа, как и у «Ак Барса», каникулы заканчиваются 4 января, на домашней арене игру казанской команды можно будет посмотреть только начиная с 18 января — УНИКС сыграет с московским «МБА-МАИ». 24 января Казань сыграет с «Пари НН» из Нижнего Новгорода.

      Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

      Волейбол с «Зенитом-Казанью»

      5, 11, 14, 18, 26 и 31 января. Центр волейбола «Санкт-Петербург». 0+

      Волейбол также насыщенно продолжает свой сезон в январе. У казанской команды ожидается шесть игр на домашней арене. Первая пройдет 5 января с «Динамо М». Далее состоятся игры с «Енисеем», «Новой», «Ярославичем», «Газпромом-Югрой» и «Белогорьем». На данный момент казанский «Зенит» является действующим чемпионом России и обладателем Суперкубка-2024 по волейболу.

        Наталья Жирнова

