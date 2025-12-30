Культурные, новогодние и спортивные мероприятия января: куда сходить в Казани

Новогодние фестивали и мероприятия, концерты и спортивные события первого месяца 2026 года

Фото: Реальное время

Недавнее исследование показало, что треть жителей ПФО, в том числе и жители Казани, планируют культурный отдых в новогодние праздники. В столице Татарстана пройдут новогодние ярмарки в кремле и у «Чаши», концерты «Музыкальные миры Гарри Поттера при свечах», «Три дня дождя» и стендап Андрея Бебуришвили, «Майнкрафт-шоу» и представление «Чудеса у Лукоморья» для детей и, конечно же, матчи «Ак Барса», УНИКСа, «Зенита-Казани». Казанцев насыщенная программа мероприятий ждет и после 11 января — балеты «Щелкунчик» и «Лебединое озеро», спектакль «Мертвые души» от московского театра и концерт к юбилею Салиха Сайдашева. Подробнее об этом — в афише «Реального времени».

Концерты

«Мураками»

3 января. КЦ «Московский». 6+

Группа «Мураками» представит новогодний концерт «Белым‑бело». Музыканты выступят полным составом и исполнят любимые хиты в обновленной аранжировке, а также поделятся стихами и душевными разговорами.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

«Музыкальные миры Гарри Поттера при свечах»

4 января. Филармония им. Г. Тукая. 6+

Зрителей ждут знакомые и любимые композиции, такие как «Главная тема Гарри Поттера», «Гимн Хогвартса» и многие другие. Концерт будет сопровождаться визуальными эффектами.

Stand-up Андрея Бебуришвили

6 января. Korston. 18+

Известный комик представит стендап программу «Новое и лучшее».



Новогодняя солянка от проекта «Татарча солянка»

7 января. КДК им. В.И. Ленина

На одной сцене в этот вечер выступят: Зуфар Хайретдинов, Сирина Зайнетдинова, Руслан Кирамутдинов, Альберт Валиуллин, Ильшат Сафин, Гайфулла Абзалов, Лейсан Махмутова, Дина и Рафаэль Латыповы, Гульнара Тимержанова, Игорь Дмитриев, Сюмбель Билалова, Гелюс Хабибрахманов, Вилли, Айгуль Закирзянова, Искандер Валиев, Гульсирень Абдуллина и Азат Абитов.

«Три дня дождя»

9 января. Korston. 16+

На концерте прозвучат как главные хиты, так и свежие треки из нового альбома «Висхолдинг».

Оркестр при свечах Muse. Новогодние истории

11 января. ДК железнодорожников. 0+

В программе концерта представлены зимние мелодии различных эпох и традиций: западные рождественские гимны (Jingle Bells, Let It Snow!, Stille Nacht), произведения из советских фильмов («Снежинка», «Кабы не было зимы», «Три белых коня»), а также современная музыка, в том числе главная тема фильма «Один дома».

Салават

14—18 января. Театр им. Тинчурина. 6+

Артист татарской эстрады продолжает свой 37-й сезон.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

КняZz



17 января. МВЦ «Казань Экспо». 12+

Программа будет состоять из лучших песен со всех альбомов группы КняZz, а также прозвучат некоторые известные песни Андрея Князева из репертуара группы «Король и Шут».

Концерт к юбилею Салиха Сайдашева

24 января. ГБКЗ им. Салиха Сайдашева. 12+

В исполнении Молодежного симфонического оркестра «Новая музыка» под управлением народной артистки Татарстана Анны Гулишамбаровой прозвучат самые известные песни и арии татарского композитора Салиха Сайдашева.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Постановки

«Человек в футляре»

2, 16 января. Театр на Горького. 12+

В спектакле по рассказу Чехова поднимается вопрос о судьбе человека, не решившегося воспользоваться предоставленными шансами.

«Отель Vegas»

4, 9, 23 и 30 января. Театр на Булаке. 18+

В трехзвездочном отеле Vegas небольшого города с населением около 100 тысяч человек круглосуточно работают шесть сотрудниц разного возраста, чья размеренная жизнь протекает в привычном ритме до определенного момента.

«Пигмалион, или История одного пари»

4 и 11 января. Театр на Горького. 16+

Остроумная пьеса Бернарда Шоу «Пигмалион» 1913 года остается актуальной и в наше время. Зрителей ждет любовный треугольник в декорациях старого Лондона, где профессор фонетики Генри Хиггинс подбирает с улицы необразованную цветочницу Элизу Дулиттл. Заключив пари с полковником Пикерингом, профессор должен за шесть месяцев сделать из оборванки настоящую леди, способную выйти в высший свет.

«Мафия»

4, 11 и 30 января. Театр Даниила Миронова. 18+

Легендарная игра обретает на ваших глазах новую форму — теперь это целый спектакль, в котором вы становитесь участником игры.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

«Примадонны»

5, 11 и 18 января. Театр на Булаке. 18+

Лео и Джек, потерпев провал на сцене и оказавшись без денег, решают обмануть пожилую миллионершу, ищущую племянниц для передачи наследства, но их план грозит провалиться из‑за священника и влюбленности одного из них в родственницу миллионерши.

«Раневская. Одинокая насмешница»

7 января. КСК «Уникс». 16+

Спектакль‑посвящение Фаине Раневской — драматическая комедия, воссоздающая ее неповторимый юмор и многогранность личности по воспоминаниям современников и литературным источникам; постановка, собравшая десятки тысяч зрителей в России и за рубежом, передает стиль актрисы и знакомит публику с ее творческим наследием.

Балет «Щелкунчик»

13—14 января. Театр оперы и балета им. Мусы Джалиля. Утренний спектакль — 0+, вечерний — 12+

Новогодняя классика русского балета. Спектакль идет без антракта.

«Гамлет»

15 января. Театр им. Качалова. 18+

Трагедия в двух действиях от театра имени Качалова.

«Мертвые души»

16 января. «Сайдаш». 12+

В театральной постановке с участием Арарата Кещяна и Сергея Пиоро представлена легкая и ироничная интерпретация поэмы Н.В. Гоголя «Мертвые души».

1 / 46 Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

«Затворник и Шестипалый»

16 и 17 января. Театральная площадка MON. 18+

Премьера по мотивам повести Виктора Пелевина. Недетская сказка про двух цыплят на комбинате имени Луначарского, которые пытаются выбраться за пределы зримого мира, пока не настал Страшный Суп. Подробнее — в материале «Реального времени».

«Лисий шаг»

19 января. Бар Mr. Willard. 18+

Иммерсивный спектакль «Лисий шаг» от ReLab Family переносит зрителей в США эпохи сухого закона и Великой депрессии, где танцевальные марафоны («танцы до упаду») становятся местом притяжения для бездомных, безработных и амбициозных людей, борющихся за денежный приз.

Балет «Лебединое озеро»

24 января. Татарская филармония им. Габдуллы Тукая. 6+

Постановка представлена в редакции Московского театра «Русский московский балет»

«Мэхэббэт FM»

27 января. Театр им. Камала (новое здание). 12+

Спектакль на татарском языке, действие которого разворачивается на радиостанции, где главный герой работает диджеем, а героиня — звукорежиссером. Между ними зарождается глубокое чувство, и им предстоит пройти непростой путь к осознанию своей любви.

Реальное время / realnoevremya.ru

«Филумена Мартурано. Брак по-итальянски»

28 января. Театр им. Качалова. 12+

Пьеса Эдуардо де Филиппо 1946 года рассказывает о Филумене Мартурано, которая на протяжении 25 лет живет с Доменико Сориано, не получая предложения руки и сердца, однако, узнав о его намерении жениться на другой, использует хранимую годами тайну, чтобы добиться семейного счастья.

«Роковые яйца»

31 января. Театр им. Качалова. 12+

Спектакль «Роковые яйца» поставлен по мотивам фантастической повести Михаила Булгакова и пропитан атмосферой фантасмагории. По сюжету профессор Персиков случайным образом открывает красный луч. Луч помогает зародышам развиваться быстрее положенного и увеличивать рост популяции. Но изобретение отбирают, чтобы использовать его на пользу государства — выращивать побольше кур, так как в стране дефицит яиц.

Новый год с детьми

Новогодние спектакли и представления в Казанском кремле

1—11 января. Казанский кремль. 0—6+

Различные новогодние спектакли и представления в стенах Казанского кремля: «Елка волшебного городка», «Моя бабушка связала Новый год» и т. д.

«Конек-Горбунок»

1—11, 17 и 18 января. Казанский цирк. 0+

Новогодняя цирковая сказка, поставленная вместе с Московским цирком Никулина на Цветном бульваре. Это история о настоящем друге, о верности и честности, о храбрости и доброте, которую расскажут и покажут акробаты, вольтижеры, воздушные гимнасты, клоуны и мини-хорс Фунтик в роли Конька-Горбунка. Конечно, не обойдется без участия Деда Мороза и Снегурочки.



1 / 50 Артем Дергунов

Артем Дергунов

Артем Дергунов

Артем Дергунов

Артем Дергунов

Артем Дергунов

Артем Дергунов

Артем Дергунов

Артем Дергунов

Артем Дергунов

Артем Дергунов

Артем Дергунов

Артем Дергунов

Артем Дергунов

Артем Дергунов

Артем Дергунов

Артем Дергунов

Артем Дергунов

Артем Дергунов

Артем Дергунов

Артем Дергунов

Артем Дергунов

Артем Дергунов

Артем Дергунов

Артем Дергунов

Артем Дергунов

Артем Дергунов

Артем Дергунов

Артем Дергунов

Артем Дергунов

Артем Дергунов

Артем Дергунов

Артем Дергунов

Артем Дергунов

Артем Дергунов

Артем Дергунов

Артем Дергунов

Артем Дергунов

Артем Дергунов

Артем Дергунов

Артем Дергунов

Артем Дергунов

Артем Дергунов

Артем Дергунов

Артем Дергунов

Артем Дергунов

Артем Дергунов

Артем Дергунов

Артем Дергунов

Артем Дергунов

«Майнкрафт-шоу». Новогодний выпуск

2 и 4 января. КСК «Уникс» и КЦ «Московский». 0+

Иммерсивное шоу с участием персонажей — Стива, Марго и Джо — погружает зрителей в праздничную атмосферу приключений с эпическими боями, летающими мячами, яркими костюмами и спецэффектами, что будет интересно зрителям разных поколений.

«Чудеса у Лукоморья». Новогоднее представление

4, 5 и 6 января. ГБКЗ им. С. Сайдашева. 0+

Музыкальное представление «Чудеса у Лукоморья» предлагает зрителям встречу с героями сказок Пушкина, исполнение известных сочинений русских композиторов инструментальным ансамблем, а также праздничное оформление с красочными декорациями и световым сопровождением. Перед началом представления Дед Мороз и Снегурочка проведут для детей программу с песнями, играми и сюрпризами.

Мюзикл «Шурале. Не ждали?!»

3, 4, 5, 17 и 24 января. Театр им. Камала. 6+



Масштабная постановка на татарском языке. Спектакль, созданный по мотивам фольклора, объединяет современную музыку Марата Ахметшина, яркие костюмы и хореографию. История о встрече героя с лесными духами сочетает сказочный сюжет, юмор и элементы, которые будут интересны как детям, так и взрослым.



1 / 45 Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

«Волшебные коньки»

3 и 4 января. Театр на Булаке. 0+

Музыкально-ледовая сказка, в центре сюжета которой — волшебный конек Деда Мороза, который попадает к Снегирю-мечтателю.

«Ак Буре»

6 января. Театральная площадка MON. 6+

Волшебная сказка о трех братьях и злом диве, о волшебном волке и храбром мальчике — на русском и татарском языках.

Новогодние показы мультфильмов

5, 9 и 17 января. Парк «Елмай»



В программе — «Один дома» и две первые части «Ледникового периода».



Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Балет «Щелкунчик»

24 января. Татарская филармония им. Габдуллы Тукая. 0+

Классика в исполнении Русского московского балета под управлением Михаила Михайлова.

Выставки

Мастерская Зайцева. Необычная живопись. Необычная графика



2—31 января. «Галерея Славы Зайцева». 6+

Это место уже стало одной из главных достопримечательностей культурной Казани. Необычные картины и причудливые арт-объекты из самых необычных материалов, а также возможность посмотреть на закулисье творческого процесса.

NUR Now х Т2

3—18 января. «Казанская ярмарка». 0+

Выставка цифрового искусства «Страна. Связь. Технологии», организованная в коллаборации проекта NUR NOW (фестиваль НУР) и мобильного оператора T2, демонстрирует работы художников из России, Японии, Италии, Франции, Швеции, США, Германии, Индонезии и Тайваня, раскрывающие роль современных технологий как универсального языка культурного обмена и трансляции ценностей.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

«Путь к признанию»

1—31 января. «Хазинэ». 0+

Юбилейная выставка Алексея Аникеенка, посвященная 100-летию со дня рождения художника.

Новогодние ярмарки

Новогодняя ярмарка «Бияляй»

1—8 января. Территория около театра кукол «Экият». 0+

Горожане смогут попробовать различные угощения, а также приобрести авторские изделия ремесленников.

Новогодняя ярмарка в кремле

1—14 января. Присутственные места кремля. 0+

На ярмарке, во время прогулки до елки в Присутственных местах, можно будет приобрести еду и напитки.

Михаил Захаров / realnoevremya.ru

Новогодняя ярмарка у «Чаши»

1—8 января. Территория около Центра семьи «Казан». 0+

Новогодняя ярмарка с самой высокой городской елкой, где посетители могут приобрести новогодние сувениры, украшения, продукцию местных производителей и попробовать блюда татарской кухни. 4 и 5 января гостей ждут бесплатные экскурсии, доступ к смотровой площадке с видом на праздничную Казань и тюбинговая горка с прокатом оборудования.

Спортивные события

Домашние матчи «Ак Барса»

4, 6, 8, 13, 24, 28 и 31 января. «Татнефть Арена». 0+

У казанской хоккейной команды после свободного декабря продолжается борьба за выход в плей-офф. «Ак Барс» закончит свои новогодние праздники уже 4 января на матче против «Автомобилиста» на домашней арене. За этот месяц предстоит дома сыграть дважды в «татарстанском дерби» — против «Нефтехимика», а также по одной игре с «Авангардом», «Салаватом Юлаевым», «Барысом» из Астаны и «Сибирью».

Матчи УНИКСа в Единой лиге ВТБ

18 и 24 января. «Баскет-холл». 0+

Хоть у УНИКСа, как и у «Ак Барса», каникулы заканчиваются 4 января, на домашней арене игру казанской команды можно будет посмотреть только начиная с 18 января — УНИКС сыграет с московским «МБА-МАИ». 24 января Казань сыграет с «Пари НН» из Нижнего Новгорода.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Волейбол с «Зенитом-Казанью»

5, 11, 14, 18, 26 и 31 января. Центр волейбола «Санкт-Петербург». 0+

Волейбол также насыщенно продолжает свой сезон в январе. У казанской команды ожидается шесть игр на домашней арене. Первая пройдет 5 января с «Динамо М». Далее состоятся игры с «Енисеем», «Новой», «Ярославичем», «Газпромом-Югрой» и «Белогорьем». На данный момент казанский «Зенит» является действующим чемпионом России и обладателем Суперкубка-2024 по волейболу.

