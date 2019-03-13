Команда ТГК-16 по мини-футболу вышла в четвертьфинал Кубка Казани

Фото: Ринат Назметдинов

Накануне команда ТГК-16 «Энергия» вышла в четвертьфинал Кубка Казани по мини-футболу под эгидой Федерации мини-футбола Казани (ФМФК), участниками которого являются среди прочих крупные промышленные предприятия республики.

«Энергия» в 1/8 финала одержала уверенную победу над командой «Эйя» со счетом 3:1. По словам зрителя матча и коллеги спортсменов-победителей, начальника производственно-технического отдела ТГК-16 Алмаза Латыпова, исход встречи был решен уже в первые 10 минут матча. Команда «Энергия» создала несколько голевых моментов и забила три мяча, уверенно обыграв соперника. Особенно отличился капитан команды – ведущий инженер ПТО Казанской ТЭЦ-3 Кирилл Киреев. Он забил два гола, тем самым решив исход встречи в пользу своей команды.

По заверению Алмаза Латыпова, «Энергия» могла выставить на этот матч еще более сильный состав, однако этого следует ожидать в следующих играх. В следующий раз «Энергия» сыграет с одной из самых титулованных команд Казани и Татарстана — командой «Ирбис» (сеть АЗС), которая вышла в четвертьфинал, в последней игре победив команду «Спутник+» со счетом 5:4.