Станции ТГК-16 получили паспорта готовности к зиме

Фото: Максим Платонов

Станции АО «ТГК-16» — Казанская ТЭЦ-3 и Нижнекамская ТЭЦ-1 — получили паспорта готовности к прохождению отопительного сезона 2021-2022 годов. Документ подписан заместителем министра энергетики РФ Евгением Грабчаком.

— Все наши станции — в списке готовых к отопительному сезону. А это значит, что мы прошли проверку и вновь подтвердили надежность своих источников тепловой и электрической энергии, — отметил генеральный директор ТГК-16 Эдуард Галеев.

В рамках подготовки к осенне-зимнему периоду в ТГК-16 выполнили 61 мероприятие. Среди них — четыре капитальных и два расширенных ремонта энергетических паровых котлов общей паропроизводительностью 2 720 тонн в час, а также три капитальных и два расширенных ремонта паровых турбин общей мощностью 550 МВт.

Запасы резервного топлива на станциях сформированы и поддерживаются на уровне не ниже установленных Минэнерго России нормативов.

Напомним, получение паспорта готовности — один из важных этапов подготовки объектов теплоэнергетики к несению осенне-зимних нагрузок.