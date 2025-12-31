Бэлиш, тазик оливье, торт «Черепаха»: чем лакомятся на Новый год известные люди Татарстана

Специальный проект «Реального времени»: без чего не представляют себе новогодний стол министры, предприниматели и известные люди Татарстана

Новый год — время чудес и радости. И, конечно, время угощений. На новогодний стол мы стараемся поставить все самое вкусное, и в традиции нашей страны проводить этот праздник широко и обильно. «Реальное время» поинтересовалось у известных людей Татарстана — министров, глав районов, руководителей предприятий — о том, с каким угощением у них ассоциируется новогодье и без чего они не представляют себе новогодний стол. Теплые детские воспоминания Лейлы Фазлеевой, уникальный мамин торт для Владимира Леонова, «синий салат» в семье Егора Тарнавского, количество икринок на бутерброде как маркер экономического состояния для Эльмиры Булатовой — это и многое другое в нашем материале.

Лейла Фазлеева, заместитель премьер-министра Республики Татарстан:

— Новый год у меня в семье связан с абсолютно традиционными для многих семей блюдами!

Они все из детства. Яркий и многослойный, как наша жизнь, салат «Селедка под шубой» (но именно с селедкой!), «Оливье» — непременно с вареной колбаской. Последняя — это вкус детства, моя мама все время сопровождала завтрак словами: «Поджарим мы колбаску и будем слушать сказку». Я обожала в детстве слушать сказки и рассказы, книжки и пластинки были в доме в огромном количестве, поэтому жареная колбаска — это даже не про еду, это про маму, папу, бабулю, детство простое и полное любви, искренности, тепла. Эти воспоминания всегда возрождают меня в трудную минуту.

Всегда готовили домашний торт, обычно «Наполеон», медовик или торт с невероятным лимонным кремом на манной каше. Этот торт в нашей семье называли «Птичье молоко». Бабуля каждый праздник делала хворост в виде розанов, который был украшением стола и уютно размещался в хрустальной вазочке на ножке. Ваза с солнечным лакомством водружалась прямо в центр праздничного стола!

Отдельная новогодняя песня — конфеты «Птичье молоко», родители запасали коробочку заранее, мама бережно ее укладывала в поддон холодильника «Орск». Но, признаюсь, однажды до Нового года дожили всего 3-4 конфетки. Остальные, не нарушая целостности упаковки, я выудила и благополучно порадовалась вкусу шоколада и вкуснейшей начинки тихо и незаметно для моих родных и близких.

Особый аромат Нового года — апельсины и мандарины, которые бережно хранились в тазике под шифоньером на ножках. Какой же это был аромат! Вся комната наполнялась атмосферой чуда. Мне кажется, что и сны-то снились волшебные в этом воздухе, наполненном зимним праздником.

Думаю, что многие, как и я, помнят вкус домашней, приготовленной своими руками, соленой капусты, которая зимовала на балконе. Морозная, хрустящая, в двух небольших хрустальных вазочках с подсолнечным нерафинированным маслом, она поселялась на праздничном столе с двух сторон. Надо заметить, что и вазочки очень ждали Нового года в серванте, поэтому в свете елки и фонариков искрились и радовались сбору за одним столом всей семьи и долгожданных гостей!

И сегодня в моей жизни все те же традиции — семейный праздник, блюда, приготовленные своими руками, «Птичье молоко». Все это родом из детства...

Илья Начвин, министр цифрового развития Татарстана:

— Новый год — мой самый любимый праздник, потому что люди становятся ближе, вокруг чувствуется общее ощущение большого праздника. Однажды мы встретили бой курантов большой компанией у «Чаши», центра семьи «Казан». С детства у нас в семье была традиция придумывать конкурсы, игры и разные забавные активности.

И, конечно, я не представляю Новый год без оливье и без селедки под шубой. «Шубу» у нас готовит жена по семейному секретному рецепту, но эту тайну мне раскрывать нельзя.

Альмир Абашев, министр здравоохранения Татарстана:

— У нас все стандартно: салаты, пельмени, причем на утро всегда остается сакраментальный тазик «Оливье».

А главной нашей семейной традицией остается то, что мы не наряжаем елку до самого 31 декабря. Она стоит в доме, ждет праздника, и днем в канун Нового года мы вместе с детьми ее украшаем. Сейчас, когда дети уже не живут с нами, мы все равно ждем, когда они к нам приедут, и мы все вместе, по нашему обычаю, нарядим елку.

Фарит Ханифов, министр транспорта и дорожного хозяйства Татарстана:

— У нас на новогоднем столе обязательно должен быть бэлиш — мои супруга и невестки прекрасно его готовят. Еще готовим гуся обязательно, пельмени тоже обязательно. Без этих блюд новогоднего стола у нас не бывает!

Владимир Леонов, министр спорта Татарстана:

— Есть такой торт — он называется «Черепаха». Это слоеные коржи, промазанные кремом. Все это собирается в форме черепахи и выстаивается, пропитывается целые сутки. Торт готовится очень долго, он трудоемкий. Но его уже много лет на каждый Новый год готовит мама. Это безумно вкусно, и раз в год мы угощаемся этим лакомством.

Михаил Афанасьев, глава Зеленодольского района:

— Новый год год мы с семьей всегда отмечаем дома. Традиционно на столе коронное блюдо моей супруги — солянка. Моя мама печет пироги. Эбийка готовит бэлиш, пельмени, оливье, а бабай занимается холодцом.

Приезжают на Новый год дети — дочь с зятем. В январе мы ждем внука, так что следующий Новый год наша большая семья, даст Бог, встретит в еще большем составе, чем обычно!



Егор Тарнавский, глава Новошешминского района:

— Есть семейная традиция: мама на Новый год все наше детство готовила курицу в кляре. Почему именно ее — я не знаю. Но для меня именно это блюдо, а не оливье и не мандарины — символ Нового года. Поэтому каждый год я прошу супругу приготовить курицу в кляре на праздничный стол.

А вот наши дети любят салаты. У старшего еще с детства проявилась любовь к салату «Оливье». Когда он был маленький, он называл его не «зимний» салат, а «синий» — так выговаривал. Сейчас ему уже 13 лет, но название это в семье устоялось, и он каждый год нам с улыбкой говорит: «А мне синий салат приготовить не забудьте!»

Елена Стрюкова, полномочный представитель Гильдии управляющих и девелоперов России в Республике Татарстан, управляющий партнер Perfect Red:

Для меня Новый год — домашний праздник. Хочется уюта и тепла. Чтобы мама приготовила холодец и фирменную селедку под шубой, а папа купил салют и бенгальские огни. Сыну уже 11, но Дед Мороз к нам еще заглядывает. Так что елка с подарками — тоже непременные атрибуты нашего праздника. Утром 31 декабря здорово лепить домашние пельмени всем вместе.

А первый бокал мы традиционно поднимаем в 20.00, встречаем Новый год по красноярскому времени. Там у нас родилось два члена семьи.

Эльмира Булатова, директор Казанского государственного цирка:

Как человек, родившийся в СССР, я не представляю себе новогодний стол без оливье и селедки под шубой — классика жанра! В то время народ был един в порывах, желаниях и изысках. И у нас была обычная советская семья. Разве что майонеза мы клали поменьше — мама приучала нас не увлекаться этим жирным соусом. Все должны быть в форме, красивыми, подтянутыми.

Наша неизменная традиция в новогоднюю полночь — бутерброд с красной икрой. Всегда, во все времена. Только количество икринок на хлебе менялось. Это же своеобразный экономический маркер благосостояния народа. Когда густо намазан бутерброд — значит, все хорошо у человека, а когда-то — всего 2-3 икринки. Тем не менее икра была на столе неизменно. Никак из нашей ДНК это не выковырять!

Когда моя сестра младшая уехала жить во Францию, то часто рассказывала нам, с каким пиететом они там относятся к наличию фуа-гра на новогоднем столе. Деликатес, изысканный вкус, не каждый может себе это позволить… А мы приезжали в гости в деревню, вспоминали эти рассказы и смеялись: мы-то, татары, ели эту «фуагру» всю жизнь, с малолетства, на всех праздниках гусиная печень всегда была на нашем столе, нас этим было не удивить.

Раис Валеев, ресторатор, сооснователь сети «Грузинские истории», проектов «Скрэмбл» и «Дадиани»:

У меня нет привязанности к конкретным блюдам. Для меня Новый год — не про меню, а про людей. Главное, чтобы все близкие были за одним столом.

Целый год я работаю с едой, но именно в новогоднюю ночь она уходит на второй план. Важно ощущение дома, спокойствия и времени, которое можно провести вместе, не торопясь и никуда не убегая.

Самая ценная традиция для нашей семьи — просто собраться, поговорить о прошедшем годе и встретить новый в теплой, живой атмосфере.

Михаил Шарипов, ресторатор (семейный ресторан «Сказка»):

Самое яркое моё воспоминание относительно новогоднего стола — период с 11 до 16 лет, когда мы ездили на несколько дней на дачу и там топили печку в доме, чтобы нагреть его. Самым запоминающимся блюдом оказался батон с тонким слоем сливочного масла не менее тонкими кругляшками докторской колбас, а сверху — голландский сыр. Всё это запивал чёрным чаем с молоком, которые продавали деревенские жители, так как они жили там круглый год.

Сейчас, к сожалению, нет уже этих деревенских жителей и этой дачи, но вы меня вдохновили повторить бутерброд с чаем в эти новогодние праздники!