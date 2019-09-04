Совет директоров АО «ТГК-16» подвел итоги первой половины года

Фото: Роман Хасаев

Совет директоров АО «ТГК-16» подвел итоги первой половины года. На повестке дня обсудили результаты деятельности компании за первое полугодие — выполнение плана производства продукции, исполнение и выполнение плана капитальных вложений, а также проанализировали повышение эффективности коммерческой деятельности с использованием инструментов ЭТП OnlineContract. За отчетный период отпуск тепловой энергии составил 10 895 Гкал, отпуск энергии в сеть — 4 158 млн кВт*ч.

Совет директоров при участии генерального директора АО «ТАИФ» Руслана Шигабутдинова рассмотрел показатели финансово-хозяйственной деятельности за 6 месяцев — выручка от продажи продукции составила 15 969 млн рублей, что на 7% выше по сравнению с первым полугодием 2018 года. Налоговые платежи в бюджет всех уровней составили 1 459 млн рублей за тот же период. По состоянию на 1 июля 2019 года, сокращена дебиторская задолженность на 583,71 млн рублей. Количество завершенных АО «ТГК-16» закупочных процедур в первом полугодии 2019 г. составило 311, с суммарной итоговой ценой — 463 млн рублей (без НДС).

Топ-менеджеры АО «ТГК-16» доложили совету директоров о ходе подготовки компании к отопительному осенне-зимнему сезону и реализации проектов по повышению надежности энерго- и теплоснабжения потребителей республики.

По итогу заседания совета директоров были поставлены задачи, направленные на повышение эффективности работы предприятия.