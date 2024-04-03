ТГК-16 стала лучшей компанией в области энергоэффективности

Фото: Максим Платонов

Награждение победителей конкурса на лучшие достижения в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности по итогам 2023 года состоялось в рамках Татарстанского международного форума. Награды вручил премьер-министр Татарстана Алексей Песошин.

В номинации «Энергоэффективность как стратегия развития» по организациям промышленности, энергетики, жилищно-коммунального хозяйства, агропромышленного комплекса, транспортной отрасти и связи Республики Татарстан победителем стало АО «ТГК-16».

— Сегодняшняя награда — это результат работы нашей команды в течение нескольких лет, итог долгосрочной программы энергоэффективности, включающей в себя огромный комплекс мероприятий по модернизации станций. Благодаря ее реализации мы смогли заметно уменьшить затраты топлива и снизить себестоимость вырабатываемой энергии, — прокомментировал победу генеральный директор энергопредприятия Эдуард Галеев.

По его словам, работа в этом направлении благотворно влияет не только на показатели предприятия, но и на экологию, так как станциям удается снижать количество выбросов в атмосферу.

Татарстанский международный форум по энергетике и энергоресурсоэффективности начал свою работу сегодня в выставочном центре «Казань Экспо» и продлится до 5 апреля.

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Радифа Мингалева