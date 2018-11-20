Минэнерго РФ подтвердило готовность станций ТГК-16 к работе зимой

Фото: ОАО "ТГК-16"

Энергокомпания ТГК-16 получила паспорт готовности к работе в отопительный сезон 2018―2019 годов. Документ подписан заместителем министра энергетики России Андреем Черезовым. Паспорт подтверждает надежность, техническую и квалификационную готовность оборудования и персонала энергокомпании к наступающей зиме.

— Специалисты нашей компании проделали большую работу, чтобы обеспечить максимальную готовность филиалов, — рассказал «Реальному времени» генеральный директор ТГК-16 Эдуард Галеев. — В течение года было проведено 139 экспертиз промышленной безопасности оборудования ОАО «ТГК-16», по каждой из которых получено положительное заключение.

Подготовка энергетиков к зиме традиционно включила масштабный комплекс мероприятий в нескольких направлениях. Ключевым вектором стало выполнение ремонтной программы и программы повышения надежности электроснабжения потребителей.

Компания в полном объеме выполнила ремонты основного энергетического оборудования, а также теплосилового оборудования по отпуску тепловой энергии потребителям.

— В общей сложности за 10 месяцев текущего года на модернизацию и ремонтные работы было потрачено около 1,5 млрд рублей без учета НДС, — добавляет Эдуард Галеев. — Заключены договоры на поставку основного и резервного топлива на 2018—2019 годы. В компании создан неснижаемый централизованный запас материалов и запасных частей для ликвидации аварий. В соответствии с утвержденными графиками регулярно проводятся противоаварийные и противопожарные тренировки производственного персонала, включая общестанционные.