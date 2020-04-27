Энергокомпания «ТГК-16» стала лауреатом международного конкурса научных, научно-технических и инновационных разработок

Фото: АО "ТГК-16"

Минэнерго РФ подвело итоги «Международного конкурса научных, научно-технических и инновационных разработок, направленных на развитие топливно-энергетической и добывающей отраслей».

В число лауреатов конкурса вошла татарстанская энергокомпания «ТГК-16». Отдельными дипломами жюри отметило сотрудников ТГК-16. Диплома лауреата второй премии конкурса удостоился начальник химического цеха Нижнекамской ТЭЦ-1 Ленар Ямгуров. Дипломом лауреата третьей премии награжден ведущий инженер ПТО Казанской ТЭЦ-3 Алексей Никитин.

«Международный конкурса научных, научно-технических и инновационных разработок» направлен на развитие топливно-энергетической и добывающей отраслей. Конкурс проводится ежегодно с 2012 года при поддержке Минэнерго РФ.

Результаты участников оценивает межведомственная комиссия. В состав жюри входят представители Федерального собрания РФ, Минэнерго РФ, научных и общественных организаций, вузов.

В этом году на конкурс поступило 198 работ от 86 предприятий, относящихся к нефтегазовой отрасли, угольной и торфяной промышленности, электроэнергетике, возобновляемой энергетике, трубопроводному транспорту, атомной энергетике и горнодобывающей промышленности.

Конкурсанты представили эффективные пути решения технических вопросов и широкого круга отраслевых проблем.