Станции ТГК-16 подписали колдоговоры на 2021 год

Фото: Альберт Муклоков

В филиалах компании ТГК-16 — на Казанской ТЭЦ-3 и Нижнекамской ТЭЦ (ПТК-1) — состоялись конференции трудового коллектива, где подвели итоги выполнения коллективных договоров за 2020 год.

В прошлом году станции выполнили все предусмотренные договорами обязательства.

— Эффективная работа нашей компании напрямую зависит от сплоченного коллектива. Команда ТГК-16 состоит из профессионалов, каждый из которых обладает ценными навыками. Мы внимательно подходим к подбору кадров, учитываем индивидуальные особенности сотрудников и помогаем им раскрыть потенциал, — сказал генеральный директор ТГК-16 Эдуард Галеев.

Энергокомпания ежегодно проводит обучение сотрудников, повышает профессиональную подготовку, переподготовку. Создаются условия для повышения квалификации работников, оказывается консультативная помощь.

Социальная политика компании основывается на соблюдении требований промышленной безопасности и охраны труда, предоставлении определенных гарантий и социальных льгот работникам и пенсионерам. В компании действует добровольное медицинское страхование работников. ДМС обеспечивает получение дополнительных медицинских и иных услуг сверх установленных программами обязательного медицинского страхования.

Эдуард Галеев подчеркнул, что команда ТГК-16 каждый день решает сложнейшие задачи и сталкивается с серьезными вызовами. Предприятие всегда уделяло внимание здоровью персонала, ежегодно сотрудники станций проходят периодический медицинский осмотр. В 2020 году компания неукоснительно соблюдала противоэпидемические мероприятия. На станциях Казани и Нижнекамска были созданы условия работы для оперативного и управленческого персонала.

Генеральный директор компании поблагодарил сотрудников за успешную работу и достигнутые успехи, пообещав, что ТГК-16 продолжит неукоснительно выполнять все положения очередных коллективных договоров.

Участники конференций единогласно признали коллективный договор 2020 года выполненным. В завершение мероприятия был подписан новый коллективный договор на 2021 год.

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