Работники ТГК-16 приняли участие во всероссийской акции «Лыжня Росси»

Фото: предоставлено пресс-службой АО "ТГК-16"

Сотрудники энергокомпании «ТГК-16» приняли участие в ежегодной массовой гонке «Лыжня России — 2020». На дистанцию в этом году вышли работники Нижнекамского филиала компании. Всего на лыжи встало 150 энергетиков. Они проехали дистанции от 1,5 до 5 км.

— В этом году «Лыжня России» собрала рекордное количество любителей лыжного спорта. На финише всех участников забега ждала полевая кухня и горячий чай, — рассказала специалист группы по общефункциональным вопросам Нижнекамской ТЭЦ-1 Ольга Черноусова.

— ТГК-16 большое значение уделяет пропаганде здорового образа жизни и развитию спорта. Компания привлекает работников и их семьи к систематическим занятиям спортом. Сотрудники ТГК-16 каждый год участвуют в спартакиадах, матчевых встречах, соревнованиях. Наши специалисты не в первый раз участвуют в «Лыжне России». Мы с удовольствием поддерживаем это мероприятие, — подчеркнул генеральный директор ТГК-16 Эдуард Галеев.

Всероссийская массовая гонка «Лыжня России» проводится в России с 1982 года. Мероприятие проходит в 73 регионах страны. В этом году забег посвятили 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, а в Татарстане еще и к 100-летию образования ТАССР. В Казани гонка прошла на четырех площадках, в Нижнекамске — на территории ФОК «Батыр».

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