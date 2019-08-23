ТГК-16 приступила к созданию Единой автоматизированной системы закупок

Фото: Ринат Назметдинов

В Казани состоялось подписание контракта между АО «ТГК-16» и крупным российским интегратором, партнером фирмы «1С» ООО «Аксиома-Софт Консалтинг», имеющим многолетний успешный опыт реализации проектов по автоматизации закупочной деятельности в крупных российских компаниях.

Проект направлен на создание Единой автоматизированной системы закупок АО «ТГК-16» на платформе программного обеспечения «1С:Управление холдингом», которая позволит создать общее информационное пространство на базе продуктов 1С, ранее уже внедренных в компании. Реализация проекта будет проводиться в несколько этапов, планируемый ввод системы в промышленную эксплуатацию — лето 2021 года.

Наряду с победившей фирмой в конкурентной закупочной процедуре, проведенной на электронной торговой площадке ГК «ТАИФ» Onlinecontract, участвовали три крупные российские компании — ключевые партнеры фирмы «1С»: ООО «Центр корпоративного сопровождения 1С-Рарус Казань», ООО «Градум», ООО «АЛП-ИС».

Борис Георгиевич редко направляет официальные рекомендации и предложения, но для АО «ТГК-16» было сделано исключение. Безусловно, это показатель нашей упорной и плодотворной работы

Как сообщила заместитель коммерческого директора (по обеспечению ресурсами) АО «ТГК-16» Алла Филюшина, все организации, участвовавшие в закупочной процедуре, были рекомендованы основателем и директором фирмы «1С» Борисом Нуралиевым.

— Борис Георгиевич редко направляет официальные рекомендации и предложения, но для АО «ТГК-16» было сделано исключение. Безусловно, это показатель нашей упорной и плодотворной работы, — прокомментировала Алла Филюшина.

По словам эксперта, автоматизированная система позволит минимизировать рутинный ручной труд, построить эффективную систему формирования и согласования закупочной документации и договоров, а также создать единую в компании базу данных по закупочным процедурам. Это приведет к максимальному снижению влияния человеческого фактора на процесс проведения закупок.

Автоматизация закупочного процесса охватит все этапы — от планирования потребности филиалов на товарно-материальные ценности, работы и услуги, до закрытия договоров и фактического их исполнения.

— Крупные российские компании уже осознали, что без автоматизации и цифровизации сложно контролировать бизнес-процессы. Наличие единого информационного пространства и базы данных по закупочным процедурам, а также минимизация влияния человеческого фактора обеспечат повышение эффективности и прозрачности проводимых в АО «ТГК-16» закупочных процедур.

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