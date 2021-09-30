Казанская пожарная часть №76 получила новую машину от АО «ТГК-16»

Фото: Ринат Назметдинов

Вручение автомобиля состоялось на территории филиала АО «ТГК-16» — Казанской ТЭЦ-3.

Ключи начальнику управления договорных подразделений федеральной противопожарной службы по РТ Рафаилю Мотыгуллину вручил генеральный директор ТГК-16 Эдуард Галеев.

КТЭЦ-3 является объектом повышенной опасности, поэтому пожарная охрана — неотъемлемая ее составляющая. Пожарная часть №76 с момента своего создания обеспечивает безопасность Казанской ТЭЦ-3.

— Мы 47 лет на страже этого объекта. У нас в подразделении подготовленные специалисты, они свой профессионализм доказывали, и не раз, во время тушения сложных, затяжных пожаров. Я в них уверен, не подведем, — отметил на церемонии вручения Рафаиль Мотыгуллин.

Обратился он и к сотрудникам пожарной части: «Я поздравляю вас с новой машиной. Это новая возможность показать, как личный состав 76-й пожарной части достойно обеспечивает безопасность города. Будем оттачивать свое профессиональное мастерство на занятиях, на тренировках. Самая главная наша задача — это пожарная профилактика и, если понадобится, оперативное реагирование».

— Пожарная охрана на промышленном предприятии должна быть и обеспечивать все необходимые меры, в том числе и профилактические, — рассказал журналистам Эдуард Галеев.

Партнерский материал