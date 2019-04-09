Энергетики ТГК-16 приняли участие в противоаварийной тренировке

Фото: Максим Платонов

Представители крупнейших татарстанских энергетических предприятий приняли участие в общесистемной противоаварийной тренировке в Казанском энергорайоне Республики, в ходе которой отработали последовательность действий в нештатных ситуациях.

Тренировка проводилась для отработки совместных действий диспетчерского, оперативного, дежурного персонала РДУ Татарстана, ОАО «Сетевая компания», филиала ОАО «ТГК-16» — «Казанская ТЭЦ-3», а также Казанской ТЭЦ-1, руководителей профильных министерств и ведомств при ликвидации аварийных ситуаций в республиканской энергосистеме.

Согласно сценарию тренировки произошло аварийное отключение ТГ-7 на Казанской ТЭЦ-3 из-за высокой температуры масла в напорном коллекторе. Отрабатывалось взаимодействие с региональными и муниципальными органами исполнительной власти и региональными отделениями МЧС в условиях высокой температуры наружного воздуха в период проведения Чемпионата World Skills Russia на выставочной площадке Казань ЭКСПО.

По словам генерального директора ТГК-16 – предприятия, традиционно участвующего в учениях, – энергетики Татарстана в очередной раз показали себя с наилучшей стороны.

– Работа в чрезвычайных ситуациях требует огромного профессионализма и выдержки. Учения позволяют персоналу быть в полной мере готовыми к работе в подобных условиях, а также к максимально быстрой и эффективной ликвидации нештатных ситуаций. Политика ОАО «ТГК-16» безусловно нацелена на недопущение таких эксцессов, однако мы ставим перед собой цель быть готовыми ко всему, – подчеркивает Эдуард Галеев.