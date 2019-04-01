Команда ТГК-16 по мини-футболу выступила в четвертьфинале кубка Казани

Накануне, 31 марта, в СК «Олимпиец» прошел четвертьфинальный матч кубка Казани по мини-футболу под эгидой Федерации мини-футбола Казани (ФМФК). В борьбу сильнейших спортивных команд промышленных предприятий республики вступила команда «Энергия» компании ТГК-16.

Энергетики сыграли с казанским «Ирбисом». Дебютное выступление команды ТГК-16 в четвертьфинале кубка завершилось победой противника, однако, по заверениям капитана команды Кирилла Киреева, боевой дух как никогда высок, и они твердо нацелены на победу в следующих соревнованиях.

К слову, в апреле в Казани стартует новый этап чемпионата по мини-футболу на Кубок имени Масгута Фатыховича Аскарова, в котором «Энергия» также примет участие.

В прошлом году команда ТГК-16 заняла первое место в финале турнира по мини-футболу в рамках XIX Спартакиады электропрофсоюза РТ ВЭП и стала обладателем Кубка Масгута Аскарова. Этот кубок считается одной из самых престижных наград среди любителей. Масгут Аскаров – легенда казанского футбола, мастер спорта, вратарь сборной Татарстана в 1970-1980 годах, многократный чемпион и обладатель Кубка Республики, а также Кубка СССР среди автономных республик в составе сборной ТАССР.