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Команда ТГК-16 по мини-футболу вышла в высшую лигу чемпионата

13:23, 17.11.2018 Сюжет:  ОАО «ТГК-16»
Команда ТГК-16 по мини-футболу вышла в высшую лигу чемпионата
Фото: Максим Платонов

Команда ТГК-16 «Энергия» вышла в высшую лигу чемпионата по мини-футболу под эгидой Федерации Мини-Футбола Казани (ФМФК). В числе участников соревнований — крупные промышленные предприятий республики.

В первом туре «Энергия» столкнулась с обладателем кубка Татарстана – «Волгой». В заключительном туре первого круга «Энергия» сразится с «Вайлантом» и, в случае успеха, может оказаться на втором месте в чемпионате.

Ближайшая игра «Энергии» пройдет сегодня в 18.00 в спорткомплексе «Мирас».

Партнерский материал

СпортФутболПромышленностьЭнергетика Татарстан
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