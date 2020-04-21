Потребление электроэнергии в Татарстане в марте уменьшилось на 1,2% по сравнению с мартом 2019 года

Потребление электроэнергии в республиканской энергосистеме в марте этого года составило 2688,4 млн кВт•ч, что на 1,2% меньше, чем за тот же месяц 2019 года, сообщает филиал АО «СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское управление энергосистемы Республики Татарстан».

Снижение потребления энергетики связывают с температурным фактором: среднемесячная температура воздуха в марте на 3,1°С выше, чем в марте 2019 года. Также на энергосистему повлияло введение режима нерабочих дней с 28 марта, из-за чего снизилось потребление предприятиями автомобильной и химической промышленности, железнодорожного транспорта, мелкомоторной нагрузки.

Выработка электроэнергии электростанциями энергосистемы Татарстана в марте составила 2181,0 млн кВт•ч, что на 8,3% меньше, чем за март 2019 года. Основная доля снижения выработки произошла на Казанской ТЭЦ-1, Заинской ГРЭС, Набережночелнинской ТЭЦ, Казанской ТЭЦ-3, Нижнекамской ТЭЦ-1.

Максимум потребления мощности в энергосистеме в марте зафиксирован 16 марта в 10.00 при среднесуточной температуре наружного воздуха -0,1°С. Его значение составило 4114 МВт, что на 23 МВт (0,6%) выше максимума потребления мощности в марте 2019 года.

Генеральный директор АО «ТГК-16» Эдуард Галеев оценил сложившуюся ситуацию в ТЭК в марте из-за пандемии.

— Самоизоляция может негативно повлиять на развитие электроэнергетики, в первую очередь в части сокращения финансирования и корректировки сроков ввода проектов строительства, реконструкции, модернизации. По некоторым оценкам, из энергосистемы выпадут около 3 ГВт мощностей из-за срыва ремонтных кампаний, — подчеркнул эксперт.

Между тем в филиалах ТГК-16 выполняются все плановые ремонтные мероприятия.

— На Казанской ТЭЦ-3 с 5 по 10 апреля провели бороскопическую инспекцию ГТУ. Она проводится через каждые 8 тысяч часов работы газовой турбины. На ГТУ проверили внутреннее состояние газовой турбины, воздушного компрессора, а также камер сгорания. Все необходимые материалы и детали иностранного производства были закуплены и поставлены на станцию заблаговременно, проблемы в этой части не ожидаются, — сказал Эдуард Галеев.