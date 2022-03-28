ТГК-16 модернизирует турбину на Нижнекамской ТЭЦ-1

Фото: Максим Платонов

Предприятие заключило контракт с консорциумом российских компаний АО «Русатом Сервис» и ООО «УК Теплоэнергосервис» на изготовление и поставку основного оборудования для турбоагрегата Нижнекамской ТЭЦ-1.

По условиям документа, «Русатом Сервис» и «УК Теплоэнергосервис» изготовят и поставят в Нижнекамск основное оборудование — цилиндр и ротор турбины высокого давления.

Проект реализуется в рамках федеральной программы модернизации генерирующих объектов тепловых электростанций (КОММод), направленной на обновление действующих мощностей. Ввод модернизированной турбины в эксплуатацию запланирован на 2024 год.

«Возврат инвестиций в проекты КОММод осуществляется за счет потребителей из числа участников ОРЭМ (оптовый рынок электроэнергии и мощности — прим. ред.), которые в первую очередь заинтересованы в качественном и стабильном энергоснабжении. Более того, одним из критериев отбора проектов на КОММод является его востребованность», — подчеркнул эксперт группы корпоративных рейтингов АКРА Денис Красновский.

В рамках конкурентного отбора КОММод 2025 года по программе модернизации генерирующих объектов тепловых электростанций по филиалам АО «ТГК-16» отобраны четыре проекта модернизации паровых турбин Нижнекамской ТЭЦ-1 и Казанской ТЭЦ-3 суммарной мощностью 317 МВт. Все заявленные проекты были утверждены распоряжением правительства РФ.

Как прокомментировали в ТГК-16, реализация инвестиционных проектов повысит энергоэффективность станций, позволит уменьшить выбросы парниковых газов в окружающую среду, а также обеспечит надежное и бесперебойное энергоснабжение потребителей.