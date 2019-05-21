Команда Казанской ТЭЦ-3 по мини-футболу стала обладателем кубка Аскарова

Фото: Ринат Назметдинов

В Казани в Центре гребных видов спорта завершились финальные соревнования турнира по мини-футболу на кубок М.Ф. Аскарова в рамках XX Спартакиады Электропрофсоюза РТ ВЭП. Победителем стала команда «Энергия» филиала ОАО «ТГК-16» Казанской ТЭЦ-3.

На групповом этапе соревновались 30 команд предприятий энергетики Татарстана, из них 16 команд казанской и 14 команд закамской зоны. В результате шести дней соревнований стали известны победители зон — Набережночелнинская ТЭЦ и Елабужские электрические сети из закамской зоны и «Татэнергосбыт» и Казанская ТЭЦ-3 из казанской зоны. Четыре сильнейшие команды встретились в Казани для того, чтобы выяснить, кто станет сильнейшей командой.

В финале преимуществом обладала команда Казанской ТЭЦ-3 (3 очка), которая имела в своем активе победу над командой «Татэнергосбыта» (0 очков). Команды Елабужских электрических сетей и Набережночелнинской ТЭЦ сыграли вничью и получили по 1 очку.

В первой финальной встрече команда «Татэнергосбыта» выиграла Набережночелнинскую ТЭЦ со счетом 3-2. Во второй игре команда КТЭЦ-3 уверенно победила футболистов Елабужских сетей со счетом 5-0. В третьей встрече противостояние команды «Татэнергосбыта» и футболистов из Елабуги закончилось ничьей со счетом 4-4, тем самым разрешив вопрос, кто же станет победителем Спартакиады.

Последняя игра, в которой встретился прошлогодний победитель — Набережночелнинская ТЭЦ и сборная команда Казанской ТЭЦ-3, решала исход всего финала. В итоге победителем турнира по мини-футболу и обладателем Кубка М.Ф. Аскарова стала команда Казанской ТЭЦ-3. Второе место заняла команда «Татэнергосбыт», третье — команда Елабужских электрических сетей. Четвертыми, как и в прошлом году, стали футболисты Набережночелнинской ТЭЦ.

— Мы в очередной раз первые — это отличный результат и доказательство превосходства на футбольном поприще Татарстана, учитывая, что уровень играющих команд очень высокий и растет с каждым годом, — поделился тренер команды-победителя, машинист-обходчик по турбинному оборудованию котлотурбинного цеха КТЭЦ-3 Ринат Гильманов.

Честь станции отстаивали Кирилл Киреев из ПТО, Андрей Антонов из ТЦ, Ринат Шайхутдинов из ЦТПК, а также Дамир Валиуллин, Айдар Хатимов, Альберт Гильфанов и Евгений Мусолин из КТЦ. Традиционно были отмечены четыре лучших футболиста в различных номинациях, трое из которых оказались работниками ТЭЦ-3. Лучшим вратарем был признан Евгений Мусолин. Лучшим бомбардиром — Андрей Антонов. Ринат Шайхутдинов стал лучшим игроком турнира, продемонстрировав высокий уровень подготовки и мастерства.

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