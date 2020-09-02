ТГК-16 презентовала достижения на Татарстанском нефтегазохимическом форуме

Фото: Роман Хасаев

На «Казань Экспо» проходит Татарстанский нефтегазохимический форум. В этом году мероприятие приурочено к 100-летию образования Татарской АССР. Форум проходит под патронатом президента Татарстана Рустама Минниханова. Мероприятие зарекомендовало себя в качестве эффективной площадки для расширения границ делового сотрудничества между отраслевыми предприятиями как на региональном, так и международном уровне.



Как отметил президент Татарстана Рустам Минниханов, форум проводится в преддверии Дня работников нефтяной и газовой промышленности. Президент поблагодарил тех, кто принял участие в выставке. В этом году на «Казань Экспо» представлено более 100 экспозиций из 18 регионов.

Заместитель министра энергетики РФ Антон Инюцын также поздравил присутствующих с открытием форума и отметил, что мероприятие занимает знаковое место среди региональных выставок.

— Сегодня ТЭК является передовой отраслью, которая двигает экономику не только Татарстана, но и всей России. Это основа развития нашего государства. Кроме того, здесь в отдельный блок выделена нефтегазохимия, и я считаю, что линейка продукции, которая выпускается в Татарстане, будет прорывной в ближайшие годы, — сказал Антон Инюцын.

Во время обхода экспозиций форума президент Татарстана посетил стенды ведущих промышленных и энергетических предприятий России. В их числе татарстанская энергетическая компания ТГК-16. Она является частью производственного кластера нефтегазохимического комплекса Республики Татарстан. Ее основное предназначение — надежное и качественное энергоснабжение предприятий нефтепереработки и нефтехимии ГК ТАИФ и жилых микрорайонов Казани и Нижнекамска.

Генеральный директор АО «ТГК-16» Эдуард Галеев во время презентации стенда рассказал Рустаму Минниханову о достижениях энергокомпании за последние 10 лет. К первому большому юбилею предприятие подошло со значительными успехами: на 40% была увеличена выработка тепловой энергии, на 25% выросла выработка электроэнергии. Эдуард Галеев рассказал президенту, что благодаря модернизации производства на 25% снизился расход удельного топлива. В 2018 году Нижнекамская ТЭЦ (ПТК-1) вышла на максимальную выработку тепловой энергии.

— Станции ТГК-16 занимают более половины рынка тепловой энергии Татарстана по объему отпуска тепла. В прошлом году выработка электроэнергии ТЭЦ ТГК-16 составила 9,3 млрд кВт·ч. При этом доля комбинированной выработки электрической и тепловой энергии составила 75%. Отпуск тепловой энергии достиг 20,7 млн Гкал, а доля отпуска тепла в паре оказалась на уровне 85%, — сказал Эдуард Галеев.

В 2018 году в одном из химических цехов Нижнекамской ТЭЦ-1 были установлены высокоскоростные осветлители, а также элементы цепочки обессоливания. Если до модернизации производительность цеха по химически обессоленной воде составляла 1500 т/ч, то после она увеличилась до 1900 т/ч.

В прошлом году энергокомпания направила на техперевооружение, реконструкцию и модернизацию, а также техобслуживание и ремонт основного оборудования, зданий и сооружений более 2 млрд рублей. Тогда же компания завершила техническое перевооружение второго цеха химической водоподготовки на Нижнекамской ТЭЦ (ПТК-1). Там производительность по химически обессоленной воде до модернизации составляла 1430 т/ч, после — 1630 т/ч.

Эдуард Галеев уточнил, что компания продолжит техническое перевооружение и модернизацию основных фондов электростанций и в 2020 году. Чтобы повысить надежность оборудования, АО «ТГК-16» участвовало в программе модернизации генерирующих объектов тепловых электростанций. В результате конкурсного отбора в программу модернизации генерирующих объектов тепловых электростанций по филиалам АО «ТГК-16» на 2025 год были отобраны проекты модернизации паровых турбин на Нижнекамской ТЭЦ (ПТК-1) и Казанской ТЭЦ-3.

В рамках нефтегазохимического форума запланированы 27-я Международная специализированная выставка «Нефть, газ. Нефтехимия», 10-я специализированная выставка «GEO-КАЗАНЬ: Геологоразведка. Геодезия. Картография» и 6-я специализированная выставка — региональный проект «Интерпластика Meeting Point Казань». Участники мероприятия смогут посетить конференции, круглые столы и семинары, связанные с вопросами нефтегазохимической и энергетической промышленности. Также на форуме подведут итоги реализации государственной программы по энергосбережению на 2019 год и задачах на 2020 год.