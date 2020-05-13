На станциях ТГК-16 ремонтная кампания проходит по плану

Фото: АО «ТГК-16»

Несмотря на снижение энергопотребления, объявленный режим нерабочих дней и карантинные мероприятия, ремонтная кампания ТГК-16 проходит по утвержденному графику.

В этом году в компании запланировали капитальные ремонты основного оборудования: четырех энергетических паровых котлов общей паропроизводительностью 1380 тонн в час, двух паровых турбин общей мощностью 80 МВт и ремонт газовой турбины мощностью 405,6 МВт.

В апреле на Казанской ТЭЦ-3 провели бороскопическую инспекцию ГТУ. Она проводится через каждые 8 тысяч часов работы газовой турбины. Специалисты проверили внутреннее состояние ГТУ, воздушный компрессор, а также камеры сгорания. Все необходимые материалы и детали иностранного производства были закуплены и поставлены на станцию заблаговременно.

Также на Казанской ТЭЦ-3 и Нижнекамской ТЭЦ-1 уже завершили ремонт четырех энергетических котлоагрегатов и пяти турбоагрегатов.

Сейчас в филиалах продолжаются ремонты турбоагрегатов, в работе энергетические котлоагрегаты Нижнекамской ТЭЦ-1.

Всего на ремонтную кампанию 2020 года ТГК-16 планирует направить 810,805 млн рублей.