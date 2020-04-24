Роспотребнадзор положительно оценил меры по предупреждению распространения коронавирусной инфекции на Казанской ТЭЦ-3

Фото: Ринат Назметдинов

У проходной филиала АО «ТГК-16» — Казанской ТЭЦ-3 инспекцию Роспотребнадзора по РТ встречало руководство станции. Комиссию ознакомили с документацией, приказами, касающимися профилактических мер из-за COVID-19. Инспекторы рассказали, как сотрудники станции проходят инструктаж.

Проверяющим показали, как перед началом работы на станции и через каждые четыре часа сотрудникам замеряют температуру тела. Инспекторы отметили то, что персонал ТЭЦ обеспечен большим запасом защитных перчаток и масок.

Руководство станции рассказало, что в филиалах ТГК-16 имеется более 100 тыс. масок, свыше 600 литров антисептика, также они оборудованы бесконтактными термометрами и установками обеззараживания. Использованные маски сотрудниками электростанций утилизируются по правилам Роспотребнадзора: собираются в полимерные пакеты и медицинские контейнеры для утилизации.

В ближайшее время на станции поступит около 12 тысяч нитриловых перчаток, 30 дополнительных установок обеззараживания, а также локтевые и бесконтактные дозаторы.

Роспотребнадзор проверил наличие на станции изолятора, который выделен на случай обнаружения заболевшего сотрудника. Работники ТЭЦ-3 соблюдают социальную дистанцию 1,5 метра. На проходных запрещено задерживаться больше трех человек. Дистанция также поддерживается в столовой, где за столом обедать разрешено только по одному.

После осмотра работы станции в разговоре с директором Казанской ТЭЦ-3 инспекторы Роспотребнадзора по РТ положительно оценили организацию профилактических мер против распространения COVID-19. В частности, они отметили систематическую трансляцию на станции радиосообщений о принимаемых мерах по недопущению заражения коронавирусной инфекцией.