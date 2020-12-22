В День энергетика сотрудники ТГК-16 получили награды

Фото: Максим Платонов

Сотрудники АО «ТГК-16» отмечены правительственными, отраслевыми и корпоративными наградами. Вручение прошло сегодня, в День энергетика, на станциях и в центральном офисе компании.

— Сегодня замечательный день. Мы хотим наградить наших лучших сотрудников, которые, несмотря на трудности, показали наиболее впечатляющие результаты. Сегодня здесь лишь малая часть тех, кто ежедневно вносит вклад в развитие компании. Я поздравляю всех, кто связан с энергетикой, — обратился к присутствующим генеральный директор ТГК-16 Эдуард Галеев.

Чествование сотрудников стало ежегодной традицией энергокомпании. В этом году к наградам различного уровня представили 219 работников.

— У меня папа, бабушка и дедушка — энергетики. И я пошла по их стопам. Награда к празднику стала для меня приятной неожиданностью. Было волнительно ее получить, — поделилась эмоциями инженер производственно-технического отдела АО «ТГК-16» Юлия Лукьянова.

— Год был непростым, но все поставленные задачи и цели достигнуты, и мы на этом не остановимся. Для нас самое главное — это, конечно, трудиться на благо республики и Группы ТАИФ, — отметила заместитель коммерческого директора АО «ТГК-16» по обеспечению ресурсами Алла Филюшина.

— В энергетике я больше 27 лет. Награда очень значима для меня. Считаю, что это общая заслуга всей слаженной команды ТГК-16, — сказал ведущий инженер отдела эксплуатации и ремонта оборудования ТГК-16 Айдар Мухаметзянов.

Также в честь профессионального праздника энергокомпания «ТГК-16» поздравила ветеранов станций. Им оказали финансовую помощь и вручили поздравительные письма от Электропрофсоюза РТ ВЭП.