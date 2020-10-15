Энергетики ТГК-16 высадили ели вдоль главной магистрали Нижнекамска

Фото: предоставлено ТГК-16

Сотрудники компании ТГК-16 приняли участие в акции «Зеленая волна», которая проходит в Нижнекамске. Энергетики Нижнекамской ТЭЦ-1 высадили более 200 елей вдоль ключевой магистрали города — Соболековской трассы.

— Как и в предыдущие годы, в этом году проходит акция по высадке деревьев. Промышленные предприятия сажают деревья вдоль Соболековской дороги. Засаживается в том числе и территория самого города, — рассказал заместитель руководителя исполкома Нижнекамского района Ренат Хакимов.

Роль деревьев в очищении и оздоровлении городов неоценима. Они не только поглощают пыль, углекислый газ, вырабатывают кислород, но и выполняют санитарно-защитные, водоохранные и шумозащитные функции, формируют микроклимат и облик города.

— Участие в экологических мероприятиях для ТГК-16 давно стало доброй традицией. Мы осознаем всю значимость экологического проекта «Зеленая волна», поэтому не можем остаться в стороне, — отметил генеральный директор АО «ТГК-16» Эдуард Галеев.

Как поясняют специалисты, октябрь для высадки деревьев — благоприятный месяц. Деревья уже уснули и приживутся гораздо лучше, чем весной или ранней осенью.

— Решение высадить хвойные деревья вполне обосновано. Ели богаты фитонцидами — биологически активными веществами, которые обладают свойствами уничтожать болезнетворные микроорганизмы. К тому же Соболековская трасса — главная дорога города. И в зимнее время зеленая аллея, которая появилась вдоль нее, будет радовать глаз, — пояснила инженер-эколог Нижнекамской ТЭЦ-1 Айгуль Сафина.

«Зеленая волна» стартовала в Нижнекамске в 2013 году. С тех пор посадка зеленых насаждений в городе ведется ежегодно и проходит в два этапа: весной и осенью. В этом году осенняя высадка деревьев началась в последних числах сентября и завершится 20 октября.