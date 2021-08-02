Сотрудники Казанской ТЭЦ-3 приняли участие в общесистемной противоаварийной тренировке

Фото: Максим Платонов

Персонал Казанской ТЭЦ-3, входящей в АО «ТГК-16», подтвердил готовность к внештатным ситуациям. Энергетики приняли участие в общесистемной противоаварийной тренировке, которая прошла в Казани в соответствии с Протоколом заседания Штаба по обеспечению безопасности электроснабжения в Республике Татарстан от 18.05.2021 г. №П-145 в целях проверки готовности энергетической инфраструктуры к проведению I Игр стран Содружества Независимых Государств 2021 года.

По сценарию, на Казанской ТЭЦ-3 произошло аварийное отключение оборудования вследствие неисправности комплекта частотно-делительной автоматики. Это повлекло за собой отключение турбогенераторов ст. №3 и ст. №4, четырех отходящих от ТЭЦ линий электропередач 110 кВ и обесточивание подстанций АО «Сетевая компания». Станция снизила нагрузку с 570 МВт до 446 МВт. В результате отключения по условиям тренировки по Казанскому энергорайону произошло обесточение потребителей в объеме 214 МВт.

Во время учений отрабатывались совместные действия между диспетчерским персоналом РДУ Татарстана, АО «Сетевая компания» и оперативным персоналом Казанской ТЭЦ-3.

— РДУ сообщает станции о введении режима работы с высокими рисками нарушения электроснабжения из-за высокой температуры окружающей среды, после чего сотрудники усиливают контроль за работой оборудования и организовывают его внеочередные осмотры. Затем подается вводная начальнику смены станции об отключении оборудования и линий электропередач, и работники станции выясняют причину аварии (в данном случае это ложная работа комплекта автоматики). После этого неисправный комплект ЧДА выводится из работы и режим работы станции восстанавливается. Таким образом, персонал отрабатывает действия в аварийных ситуациях, — рассказал Максим Тарасов, заместитель начальника электрического цеха Казанской ТЭЦ-3.

Общесистемные противоаварийные тренировки проходят на объектах энергетики республики ежегодно. Эти учения были организованы в преддверии I Игр стран Содружества Независимых Государств. Также масштабные тренировки проводятся перед отопительным сезоном.

— Данная тренировка отличалась тем, что в ней участвовал региональный штаб по безопасности электроснабжения, состоящий из руководителей энергопредприятий. При возникновении сложных ситуаций они уполномочены принимать решения на уровне министерств и обсуждают различные варианты устранения аварийной ситуации. По итогам тренировки штаб высоко оценил уровень подготовки всех участников, — рассказал Андрей Большаков, директор филиала АО «СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское управление энергосистемы Республики Татарстан» (РДУ Татарстана).

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