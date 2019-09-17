Разлив мазута и спасение пострадавшего: на Казанской ТЭЦ-3 состоялись учения

Фото: Ринат Назметдинов

Разгерметизация фланцевого соединения на подогревателе мазута, разлив топлива на площади в 20 квадратных метров и обнаружение пострадавшего, которого нужно спасти. Такова легенда учений, состоявшихся на территории Казанской ТЭЦ-3, входящей в состав ТГК-16 — генерирующей компании Группы ТАИФ.

Цель учений — определить уровень готовности нештатного аварийно-спасательного формирования (НАСФ), сформированного в топливном цехе Казанской ТЭЦ-3, к действиям в случае чрезвычайной ситуации.

— Разгерметизация фланцевого соединения или задвижек — это один из возможных дефектов в топливном хозяйстве. За 36 лет, что я работаю здесь — на Казанской ТЭЦ-3, подобные происшествия были несколько раз. В чем опасность такого происшествия? Это же топливо. Оно может при разливе вспыхнуть в любой момент, от малейшей искры. Потому мы просто обязаны быть готовыми реагировать моментально, — пояснил причину выбора легенды начальник топливного цеха филиала АО «ТГК-16» Казанская ТЭЦ-3 Рафик Исханов.

И в это легко поверить, глядя на слаженную работу всех задействованных в учениях: условную утечку мазута обнаружил машинист насосных установок и тут же сообщил начальнику смены турбинного цеха. Тот передает информацию руководству, а также в пожарно-спасательную часть. Одновременно по громкой связи звучит требование к работникам станции покинуть опасное место, к которому уже спешат облаченные в защитные костюмы бойцы первой линии — нештатного аварийно-спасательного формирования самой ТЭЦ.

— НАСФ у нас состоит из 25 человек. Сейчас в смене четыре человека. По сигналу о чрезвычайной ситуации они покидают рабочие места, в штабе надевают спецформу, берут инструмент и дыхательные устройства замкнутого цикла. В течение максимум 4 минут они должны быть на месте, — пояснил Исханов.

Уложились даже быстрее. Еще через минуту обнаружен и вынесен за пределы опасной зоны пострадавший. Характер повреждений определяют специалисты собственной же фельдшерской службы. А это может быть и отравление испарениями мазута, и ожоги (температура топлива в подогревателе доходит до 90 градусов по Цельсию), и травма.

Тем временем в борьбу с условным разливом вступают сотрудники «Регионспаса» и МЧС. И с теми, и с другими у ТЭЦ подписаны договоры о взаимодействии. Пять минут — и поврежденный фланец надежно загерметизирован. Еще пять минут — проведена обваловка разлива. К месту подтягиваются пожарные шланги и подается пена — чтобы исключить малейшую опасность возгорания. Спустя 20 минут с начала тренировки кипят работы по устранению разлива — условный мазут собирается в специальный «бассейн».

— Проведенные сегодня учения подтверждают высокий класс готовности как НАСФ, так и профессиональных аварийно-спасательных формирований, МЧС. Общая оценка — хорошо. В целом у нас часто проходят учения. Отрабатываются различные легенды как внутри цеха — разгерметизация бака, разгерметизация насосов внутри станции, в арматурных, так и отрабатываем взаимодействие между цехами ТЭЦ. Могу сказать уверенно: ко всем нештатным аварийно-спасательным операциям персонал Казанской ТЭЦ-3 готов на 100%, — подвел итоги руководитель тренировки заместитель главного инженера Казанской ТЭЦ-3 Александр Васильцов.

Партнерский материал.