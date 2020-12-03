Всего одна заявка из Татарстана вошла в предварительный перечень проектов модернизации на 2026 год

Фото: АО "ТГК-16"

С 30 ноября по 1 декабря прошел отбор проектов модернизации тепловых электростанций с началом поставки мощности в 2026 году (КОМмод-2026). 1 декабря на сайте СО ЕЭС были опубликованы предварительные результаты отбора. Всего на участие в отборе было подано 54 заявки. Прошли отбор 15 заявок шести энергетических компаний.

Из 15 отобранных заявок 8 приходится на первую ценовую зону (европейская часть и Урал). Татарстан представлен единственным проектом — модернизацией турбины Нижнекамской ТЭЦ-1 АО «ТГК-16». Энергокомпания «ТГК-16» (входит в Группу ТАИФ), согласно предварительным результатам, получила право модернизации 100 МВт мощности с заменой турбины и ее вспомогательного оборудования, замкнув в первой ценовой зоне наибольшим ценовым показателем перечень отобранных проектов.

В течение месяца «Системный оператор ЕЭС» будет проверять достоверность указанных участниками технических параметров проектов, после чего правительство РФ утвердит окончательный перечень проектов КОММод-2026.

Для ТГК-16 это будет пятый проект в рамках программы модернизации генерирующих объектов тепловых электростанций. В феврале этого года четыре заявки энергокомпании уже прошли отбор на 2025 год. Результатом модернизации паровых турбин Нижнекамской ТЭЦ-1 и Казанской ТЭЦ-3 суммарной мощностью 417 МВт станет повышение эффективности и надежности тепло- и электроснабжения потребителей.