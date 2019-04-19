ТГК-16 приняла участие во всероссийских учениях по подготовке к половодью

Энергокомпания ТГК-16 приняла участие в межведомственных командно-штабных учениях по отработке вопросов, связанных с обеспечением безаварийного пропуска весеннего половодья, а также защитой населенных пунктов, объектов экономики и социальной инфраструктуры от пожаров.

Учения связаны с тем, что в третьей декаде апреля и начале мая на территории 29 субъектов РФ начинается паводкоопасный период. Татарстан входит в число территорий, где прогнозируется высокий риск подтопления населенных пунктов и пониженных участков местности, объектов транспортной инфраструктуры. Кроме того, во второй и третьей декаде апреля на территории 54 субъектов РФ начинается пожароопасный сезон.

Учения проводились для усовершенствования знаний и практических навыков руководящего состава предприятия, сотрудников МЧС России, взаимодействия всех вовлеченных людей и систем. В целом учения продолжались с 16 по 18 апреля.

По словам генерального директора ТГК-16 Эдуарда Галеева, полная готовность к безаварийной работе — это требование жизни.

— Мы с полной ответственностью подходим к подобным учениям. Учитывая, что от четкости и слаженности действий наших специалистов в нештатной ситуации зависит тепло- и энергоснабжение крупнейших нефтехимических предприятий Татарстана, а также жителей Казани и Нижнекамска, филиалы находятся в состоянии полной готовности ежесекундно, — подчеркнул Эдуард Галеев.

Филиалы ТГК-16 регулярно организуют практические учения по предотвращению и ликвидации ЧС, охране энергетических объектов, предотвращению совершения актов незаконного вмешательства в жизнедеятельность станций. Выполнение таких мероприятий направлено на обеспечение надежности и безопасности функционирования энергообъектов компании в Единой энергосистеме России.