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Энергетика от первого лица

00:00, 14.04.2022 Сюжет: АО «ТГК-16» – все статьи в бизнес-газете «Реальное время»

Главный инженер Казанской ТЭЦ-3 о тонкостях российской инженерной школы и буднях энергетика

Энергетика от первого лица
Фото: Максим Платонов

Стали известны имена лауреатов ХХII Всероссийского конкурса «Инженер года — 2021». Среди них — татарстанцы. Мы поговорили с одним из них — главным инженером Казанской ТЭЦ-3 Рашидом Ахметзяновым, ему по итогам конкурса присвоено звание «Профессиональный инженер России». Какими качествами должен обладать настоящий энергетик, как построить успешную карьеру в этой профессии, есть ли специальные рычаги для этого, каких специалистов не хватает в отрасли, — ответы на эти вопросы читайте в нашем материале.

«Самое ценное — опыт, который получаешь в команде»

— Рашид Гиззатович, поздравляем вас с новым званием! Расскажите, с каким проектом вы участвовали в этом конкурсе?

— Спасибо! Этот конкурс — прекрасная возможность продемонстрировать широкой общественности достижения коллектива, поэтому специалисты Казанской ТЭЦ-3 ежегодно участвуют в нем и становятся лауреатами. В этом году мы представили проект технического перевооружения технологических трубопроводов с организацией поперечных связей между оборудованием первой и второй очереди.

А что дал этот проект для станции?

— После ввода в работу ГТУ (газотурбинной установки, — прим. ред.) встал вопрос по оптимизации режима работы Казанской ТЭЦ-3, повышения эффективности ее исторической части. Мероприятий было много, но основным стал вот этот вот проект. Он позволил снизить конденсационную выработку, сделать схему «гибкой», оптимизировать состав работающего оборудования.

— Вы упомянули строительство ГТУ. Это был уникальный проект в нашей республике, даже в стране. Что вам дал этот опыт?

— На Казанской ТЭЦ-3 мы уже прошли несколько этапов модернизации по разным направлениям: по электрической части, по тепловой схеме и самое масштабное — это строительство газотурбинной установки. Что их объединяет? Команда, которая всем этим занималась. Опыт, который получаешь от работы в команде, — вот это самое ценное для меня.

— Как отразилась на команде такая масштабная модернизация?

— Электростанция — это сложный производственный объект. Когда приходишь на работу на действующую станцию, хотя творческая инженерная мысль и нужна, но она проявляется в виде рационализации, каких-то совершенствований. Но когда строишь с нуля, как мы ГТУ, это совсем другое. Здесь широкое поле для применения инженерного творчества, претворения в практику теоретических знаний. Не всякому человеку в этой жизни удается что-то строить, нам в этом смысле повезло. Конечно же, вся команда приобрела очень большой опыт, она окрепла.

— А какие сейчас проекты реализуются на станции?

— На сегодняшний день основной проект — это строительство ПГУ 250 МВт для «Казаньоргсинтеза», где ТГК-16 выступает техническим заказчиком, то есть наши специалисты контролируют ход строительства, его соответствие проекту.

На Казанской ТЭЦ-3 мы уже прошли несколько этапов модернизации по разным направлениям

Советская инженерная школа vs современная

В контексте конкурса хочется с вами поговорить и о профессии инженера. В советское время инженерная школа была очень сильной. Чем современная школа отличается от инженерии того времени?

— Думаю, в глубине знаний и универсальности инженеров той эпохи. Сейчас же наука ушла далеко вперед. Оборудование стало намного сложнее, уровень автоматизации многократно возрос, объем необходимых знаний увеличился. Мировая тенденция сегодняшнего дня — это подготовка узких специалистов, что позволяет обеспечить необходимый уровень и глубину знаний. Российская инженерная школа и сейчас очень сильная. У нас много творчески мыслящей молодежи, настоящих инженеров.

Что сейчас делается для популяризации профессии инженера?

— Популяризация происходит за счет проведения различных конкурсов, организации профессиональных кружков, объединений, в которых творческая молодежь показывает свои навыки, знания, успехи. Молодые инженеры, выступая перед сверстниками, своим энтузиазмом увлекают в профессию, заставляют в нее влюбиться.

А что, по вашему мнению, необходимо сделать еще?

— Более широко освещать достижения инженеров, в том числе молодых специалистов.

Когда приходишь на работу на действующую станцию, хотя творческая инженерная мысль и нужна, но она проявляется в виде рационализации, каких-то совершенствований. Но когда строишь с нуля, как мы ГТУ, это совсем другое

Как добиться успехов в энергетике

Приходят ли на Казанскую ТЭЦ-3 молодые инженеры? Ведется с ними отдельная работа, например, для поддержки талантливых специалистов?

— Да, конечно, молодежи у нас много. Поддержка осуществляется всем, они ведь приходят из учебных заведений, имея только теоретические знания, а здесь за очень короткое время учатся практическим навыкам, повышают свой уровень знаний. Мы проводим различные конкурсы, где молодые кадры могут заявить о себе. У нас очень сильная молодежная организация, которая проводит различные мероприятия, в том числе совместный отдых. У молодых кадров есть все шансы влиться в жизнь станции и проникнуться ее духом.

— Значит, выпускников рассматриваете в качестве кандидатов на трудоустройство?

— Да. У нас даже был опыт защиты дипломов на станции. Здесь создавалась комиссия, студенты приезжали, защищали дипломные работы, демонстрировали свои знания. У них появлялась возможность трудоустроиться, как у нас, так и в нижнекамском филиале ТГК-16.

Легко ли молодежи строить карьеру в энергетической отрасли?

— В энергетике всегда было сложно. Сложно не от того, что есть какие-то барьеры, а потому что нужно очень много знать. И любой молодой человек, изучая оборудование, инструкции, совершенствуя свои знаний, повышает свой рейтинг. Этот рейтинг индивидуален, и он помогает быть первым среди равных. Соответственно, его замечают, само собой — происходит карьерный рост.

А какая, на ваш взгляд, основная черта настоящего энергетика?

— Энергетика — отрасль строгая. Цена ошибки здесь невероятно высока, поэтому нужно быть дисциплинированным и уметь быстро принимать решения.

Энергетика — отрасль строгая. Цена ошибки здесь невероятно высока, поэтому нужно быть дисциплинированным и уметь быстро принимать решения

— Каких специалистов не хватает энергетике сегодня?

— Нам очень повезло, что в Казани есть профильный вуз, который готовит практически весь спектр специалистов, поэтому дефицита кадров у нас нет. Но если говорить об отрасли в целом, очень востребованы программисты высокого уровня.

Что бы вы сказали молодым людям, которые хотят связать свою жизнь с энергетикой, инженерией?

— Будьте инициативными, станьте примером для своих ровесников, заражая их энтузиазмом. Дерзайте, старайтесь, не бойтесь демонстрировать свои знания. Это обязательно даст результат.

Радифа Мингалева, фото Максима Платонова
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