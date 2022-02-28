Станции ТГК-16 обеспечили прирост выработки электроэнергии Татарстана

Выработка электроэнергии в России в 2021 году составила 1131,2 млрд кВт•ч, что на 6,3% больше, чем в прошлый период.

— Рост выработки электроэнергии обусловлен восстановлением экономики после стагнации, вызванной пандемией коронавирусной инфекции. В этом году увеличился уровень потребления практически во всех секторах промышленности, — объяснил ситуацию директор центра исследований в электроэнергетике Сергей Сасим.

По данным Системного оператора, потребление электроэнергии в Единой энергосистеме России в 2021 году составило 1090,4 млрд кВт•ч, что на 5,5% больше объема потребления в 2020 году.

Основную нагрузку по обеспечению спроса на электроэнергию в ЕЭС России в 2021 году несли тепловые электростанции (ТЭС), выработка которых составила 609,2 млрд кВт•ч, что на 9,9% больше, чем в 2020 году. Выработка ГЭС за 2021 год составила 209,5 млрд кВт•ч (плюс 1%), АЭС — 222,2 млрд кВт•ч (плюс 3,1%). Электростанции промышленных предприятий за 2021 год выработали 67,7 млрд кВт•ч (на 1,9% больше, чем в прошлый отопительный сезон).

Тенденция роста прослеживается и в энергосистеме Татарстана. Как нам сообщили в АО «ТГК-16», выработка электроэнергии станций, входящих в состав компании, за 2021 год составила 9,074 млрд кВт•ч, что больше по сравнению с аналогичным периодом 2020 года на 9,6%. Увеличение связано с ростом отпуска тепловой энергии относительно прошлого отопительного периода на 3,6%.

«Температура в отопительный сезон 2021 года была ниже на 6,6 градуса по сравнению с предыдущим отопительным сезоном. Поэтому и увеличился отпуск тепла. Кроме того, восстановилось теплопотребление промышленных потребителей, по которым отмечалось снижение в 2020 году», — рассказали в энергокомпании. Всего потребителям ТГК-16 за 2021 год отпущено 18,96 млн Гкал тепловой энергии.

Таким образом, удалось восполнить баланс выработки в республиканской энергетике после провального 2020 года.

Рост показателей продолжился и в первом месяце 2022 года. По данным Системного оператора, в январе текущего года электростанции ЕЭС России выработали 109,4 млрд кВт•ч, что на 3,7% больше, чем в январе 2021 года.