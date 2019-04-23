В Казани стартовал турнир по мини-футболу на кубок М.Ф. Аскарова

Фото: Ринат Назметдинов

В рамках ХХ Спартакиады Электропрофсоюза РТ ВЭП 22 апреля стартовал турнир казанской зоны по мини-футболу на кубок Масгута Аскарова. Церемония открытия прошла в спортивном зале Центра по гребным видам спорта, где также будут проходить основные соревнования.

Кубок Аскарова считается одной из самых престижных наград среди любителей. Масгут Аскаров — легенда казанского футбола, мастер спорта, вратарь сборной Татарстана в 1970—1980 годах, многократный чемпион и обладатель Кубка республики, а также Кубка СССР среди автономных республик в составе сборной ТАССР.

В соревнованиях примут участие команды крупнейших предприятий Татарстана: ООО «КЭР-Инжиниринг», ООО «ТатАИСЭнерго», АО «Татэнерго» и др. Кроме того, в турнире примет участие команда филиала ОАО «ТГК-16» — «Казанская ТЭЦ-3», ставшая обладателем Кубка Масгута Аскарова в прошлом году.

К слову, турнир Закамской зоны по мини-футболу на кубок Аскарова уже завершен — финал прошел 19 апреля в спортивном комплексе «Яр Чаллы» в Набережных Челнах. В результате упорнейшей борьбы команда филиала ОАО «ТГК-16» — «Нижнекамская ТЭЦ (ПТК-1)» заняла почетное 3 место.

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